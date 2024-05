Teresa Ribera niega que se haya abierto en el PSOE el debate de la sucesión de Sánchez y ve su continuidad un "alivio"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta tercera y cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas, Teresa Ribera, ha negado este jueves que se haya abierto en el partido un debate sobre la sucesión de Pedro Sánchez, tras su periodo de reflexión de cinco días sobre su continuidad, y ha asegurado que más bien "al revés", ha notado una "sensación de alivio general" en la militancia.

Ribera, que ha acudido en Madrid a un acto de conmemoración del 145 aniversario del PSOE, ha asegurado que no ha oído hablar de sucesión, sino al contrario, de la necesidad de seguir trabajando para seguir impulsando la agenda social en España.

La vicepresidenta ha afirmado que las imágenes del pasado sábado frente a la sede socialista en Ferraz muestran que los militantes y simpatizantes del partido ponen en valor la "transformación, modernización y la agenda social de España" y, por tanto, la "importancia" que tiene mantener un Gobierno progresista.

Ribera ha apelado también a la necesidad de no "sucumbir a esa estrategia de acoso de derribo" a los representantes de partidos progresistas que representan a las instituciones.

"No me gusta el tacticismo de algunos que desde el primer momento quisieron poner de manifiesto que el presidente del Gobierno no tiene derecho a sentirse abatido o a reflexionar sobre cuáles deben ser las prioridades o en un ejercicio, a mi juicio, de transparencia y honestidad compartir con los ciudadanos cuáles son los motivos que le llevan a reclamar un debate público sobre la calidad de nuestra democracia y la calidad de la manera de expresar las discrepancias con total falta de respeto a la Presidencia", ha subrayado.

Preguntada acerca de si la legislatura se puede complicar tras las elecciones catalanas, Ribera ha señalado que el Gobierno está acostumbrado a trabajar para encontrar puntos de consenso, y ha añadido que es "muy lógico" que en plena campaña electoral las distintas fuerzas políticas quieran enfatizar las diferencias.

"Por tanto, yo creo que de lo que se trata hoy es de buscar esa suma de esfuerzos en el bloque de investidura y seguir trabajando por todos los españoles", ha reiterado.