Tellado alaba el gobierno "estable" de la Región de Murcia frente a la "inestabilidad" del Gobierno de España

MURCIA, 19 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, ha alabado este jueves en Murcia el partido "fuerte" y un "gobierno estable" de la Región, diferenciándolo del Gobierno de España, "donde la inestabilidad es permanente y absoluta".

Tellado, quien ha asistido a la junta directiva del PP de la Región de Murcia, ha dejado claro que la mayoría "coyuntural" que consiguió Pedro Sánchez en su investidura no se ha traducido en una "mayoría de gobierno, porque la realidad es que Pedro Sánchez, en cada Pleno, acusa una nueva derrota parlamentaria".

"Cuando no es uno es otro, pero lo cierto es que los socios que hicieron a Pedro Sánchez presidente del Gobierno le han abandonado en el día a día y hoy el Gobierno de España no tiene garantizado absolutamente nada", ha resaltado.

En este sentido, ha defendido que "tenemos un gobierno que no tiene hoja de ruta, que no legisla ni permite legislar al principal partido de la oposición y tenemos un gobierno que no tiene hoja de ruta para el futuro porque no ha sido capaz de aprobar presupuestos generales del Estado del 24".

Por tanto, la situación en la que nos enfrentamos en estos momentos es "ingobernabilidad, inestabilidad y un gobierno que ha abandonado los principales problemas en nuestro país y a los ciudadanos".

"Sánchez compró su investidura y Sánchez ha comprado también la investidura del señor Illa y la moneda de cambio de esa investidura ha sido nada más y nada menos que la igualdad de los españoles", ha criticado.

En este sentido, ha recordado que "Sánchez compró su investidura a cambio de una Ley de amnistía que daba privilegios frente a la justicia a un grupo de corruptos y Sánchez ha comprado la investidura de Illa a cambio de una financiación específica, singular, un cupo independentista para Cataluña".

A su juicio, "Sánchez se ha convertido en una auténtica amenaza para nuestro país" y actualmente España se enfrenta a tres desafíos: "un desafío institucional, ya que Sánchez trata de poner todas las instituciones del Estado al servicio del Gobierno"; un desafío territorial, "Sánchez pretende quebrar la igualdad de los ciudadanos, privilegiando a unos por encima de otros"; y "una amenaza constitucional, porque, en el fondo, lo que está haciendo Sánchez es una mutación constitucional por la puerta de atrás".

Pero, ha advertido, "no se lo vamos a permitir porque hay una mayoría de ciudadanos en nuestro país que no están dispuestos a que Sánchez ponga en venta la democracia de España para poder continuar al frente del Gobierno".

RECONOCIMIENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO A EDMUNDO GONZÁLEZ

Finalmente, ha querido reconocer la decisión del Parlamento Europeo de reconocer a Edmundo González como el presidente electo de la República de Venezuela. Ha considerado que "el mensaje que ha mandado el Parlamento Europeo a todo el mundo es un mensaje de defensa de la democracia frente a las dictaduras".

Por contra ha lamentado "el papel que está jugando y ha jugado el Gobierno de España en esta grave crisis" y en vez de "apoyar al presidente electo de Venezuela, al tránsito de Venezuela de la dictadura a la democracia, lo que ha hecho es ponerse del lado del dictador".

Tellado ha pedido la dimisión inmediata del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, porque "está tardando mucho tiempo en dar explicaciones sobre la extorsión a la que fue sometido el presidente electo de Venezuela, el señor Edmundo González, en la residencia oficial del embajador de España en Venezuela", así como, "cuál fue la participación real del Gobierno de España en esa operación de extorsión para exigirle a Edmundo González la renuncia a algo que es irrenunciable en un régimen democrático".

"España tiene que estar del lado de la democracia, tiene que estar defendiendo a Edmundo González como presidente legítimo y exigirle a Nicolás Maduro que se inicien los pasos para una transición pacífica que permita que el próximo 10 de enero, tal y como estaba previsto, Edmundo González tome posesión del cargo de presidente de Venezuela", ha concluido.