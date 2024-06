Sumar urge al PSOE ser "más zurdos" con las leyes y no con cartas de Sánchez

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La candidata de Sumar a las elecciones europeas, Estrella Galán, ha aprovechado el debate organizado por RTVE para exigir al PSOE, su socio de coalición en el Gobierno, que sea "más zurdo" con las leyes y no con las cartas, haciendo referencia las cartas a la ciudadanía publicadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Señora (Teresa) Ribera, tenemos que ser zurdos en las leyes y no en las cartas, tenemos que ser zurdos en el BOE", ha reprochado a la vicepresidenta socialista durante su intervención.

A su juicio, lo que tiene que hacer el Gobierno es poner fin al "secuestro del PP" al Consejo General del Poder Judicial y para eso lo que hay que hacer es "avanzar con medidas progresistas". "No hay forma de negociar con un PP en brazos de la ultraderecha", ha insistido para posteriormente situar a su formación como la opción "correcta".

Galán también se ha dirigido a la candidata socialista durante el bloque de medio ambiente y economía para reclamar a Ribera "ser más firmes" en la revolución ecológica y no bonificar a los grandes oligopolios. No obstante, la candidata del PSOE no ha querido entrar en la confrontación con su socio de Gobierno.