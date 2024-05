Sumar registra hoy en el Congreso su texto para derogar la 'Ley Mordaza' y exige a Sánchez que se deje de "excusas"

"Los llamados a la regeneración democrática no se pueden quedar en reflexiones personales, amagos o simulacros", avisa Errejón

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Sumar registrará este viernes en el Congreso una proposición de ley de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de "derogar" la conocida como 'Ley mordaza'. Así lo ha anunciado su portavoz parlamentario, Íñigo Errejón quien ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que ya no valen "excusas" para no finiquitar la ley aprobada en su día por el Gobierno del PP y menos tras su compromiso de avanzar en la regeneración democrática.

"Los llamados a la regeneración democrática no se pueden quedar en reflexiones personales, amagos o simulacros", ha advertido Errejón, insistiendo en que el PSOE, Sumar y sus socios tienen que aprovechar para "democratizar" las normas que el PP usó para recortar derechos durante su mandato.

El último intento de eliminar los aspectos más lesivos de la norma vigente se frustró hace poco más de un año. El PSOE, Unidas Podemos y sus aliados llegaron a amplios acuerdos pero al final ERC y Bildu tumbaron la reforma en la Comisión de Interior por considerar insuficiente lo pactado. Los dos grupos defienden que la ley recoja la prohibición expresa del uso de pelotas de goma y rechazan las conocidas como 'devoluciones en caliente' de inmigrantes en las fronteras.

LAS MAYORÍAS QUE NO SE USAN SE EROSIONAN

"No tiene ninguna justificación que la pasada legislatura se nos pasara sin derogarla ni que, existiendo una mayoría democrática en este Congreso de los Diputados, no lo hayamos hecho todavía", ha subrayado Errejón, antes de avisar de que esa mayoría democrática "hay que usarla" porque "las mayorías que no se usan se erosionan".

La proposición de ley de Sumar es "de máximos" pues busca la "derogación completa" de la norma impulsada por el PP que, según sus detractores la 'Ley Mordaza', criminaliza la protesta social. Errejón ha subrayado que ha llegado el momento de poner fin a esta norma, sobre todo en un momento de movilizaciones como las que se están produciendo en las universidades en contra de la guerra en Gaza.

"Queremos que todo el mundo pueda manifestarse con plena libertad y para eso hay que restituir los derechos y las libertades erosionados por el PP", ha dicho, haciendo hincapié en que en Sumar se toman "en serio" el "punto y aparte" que anunció Sánchez cuando decidió seguir al frente del país. "Ahora el punto y aparte hay que llenarlo de contenido. El punto y aparte no puede ser sólo retórica", ha abundado.

HABRÁ QUE NEGOCIAR

Errejón asume que una vez se debata su iniciativa y, dando por hecho que se tramitará, habrá que negociarla. "Estamos abiertos a hablar con cualquier grupo, pero no a seguir perdiendo el tiempo con las excusas".

Desde el grupo plurinacional avanzan que las 'devoluciones en caliente' deben quedar fuera de la Ley de Seguridad Ciudadana. Este fue uno de los puntos que llevaron a ERC y Bildu a rechazar la reforma negociada en la anterior legislatura, pues no aceptaban la propuesta del PSOE de tratar esta cuestión en una futura reforma de la Ley de Extranjería.

Respecto a la prohibición del uso de pelotas de goma, en Sumar recuerdan que las mayorías son las que son y que este asunto es crucial para las dos formaciones independentistas que apoyan al Gobierno y, por tanto, tendrá que buscarse un consenso.