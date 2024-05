Sumar recupera el dictamen de la reforma de la Ley Mordaza que decayó la pasada legislatura y aparta discrepancias

Deja fuera la cuestión de las devoluciones en caliente y las pelotas de goma, a la espera de enmiendas, y urge a un acuerdo rápido

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Sumar ha registrado este viernes la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como 'Ley Mordaza', con un texto que recupera el dictamen aprobado en la anterior legislatura, aunque decayó luego en la Comisión de Interior por falta de apoyos.

De esta forma, Sumar opta por dejar fuera los escollos con ERC y Bildu, las discrepancias sobre la prohibición de pelotas de goma y las devoluciones en 'caliente' que llevaron a los independentistas a rechazar dicha reforma. Su idea es remitir estos aspectos a las enmiendas que se puedan plantear con idea de tejer consensos.

El portavoz de Interior del grupo plurinacional y dirigente de IU, Enrique Santiago, ha explicado que esta iniciativa implica la "derogación de facto" de la Ley Mordaza y llama al acuerdo parlamentario entre el bloque de investidura para proceder rápido a este cambio legislativo.

Santiago ha defendido que el "paréntesis" que desplegó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reflexionar sobre su continuidad hace necesario impulsar medidas frente al "acoso que someten a la democracia" fuerzas como PP y Vox, como es la reforma del Consejo del Poder Judicial, la desplenalización de los denominados delitos de opinión o terminar de una vez con los aspectos más restrictivos con derechos y libertades fundamentales de la normativa aprobada por los populares.

Así, Santiago ha destacado que su grupo opta por recuperar el texto de la ponencia acordado en el anterior mandato, que supuso un consenso sobre el 95% de los contenidos de la reforma, y que no se había retomado pese a haber pasado ya nueve meses de la actual legislatura.

GRUESO DE LAS MEDIDAS

De esta forma, ha explicado que se reactivan puntos como condicionar la cuantía de las sanciones en casos de minoría de edad y atendiendo a la capacidad económica del infractor. En el dictamen que ahora se retoma se fija una reducción del 50% de las multas a personas que acrediten ingresos de hasta 1,5 veces el salario mínimo y del 25% se si mueve entre esa franja y 2,5 veces el SMI.

También se contempla la posibilidad de reducir multas o suspenderlas si hay acuerdos de conciliación y se prima la capacidad reparadora al sanciones, tanto en menores de edad como en otros supuestos.

Santiago ha explicado que se recoge expresamente el enfoque de respeto a los derechos humanos en la actuación de fuerzas de seguridad, la eliminación de sanciones al fenómeno del 'top manta', la no penalización de difusión de imágenes de protestas o de actividades de las Fuerzas de Seguridad, se reducen las multas por tenencia de cannabis y desaparece la sanción por tenencia de plantas de marihuana para el consumo en lugares no accesibles al público.

Respecto a si es posible el acuerdo en los aspectos que ya fueron problemáticos como las 'devoluciones en caliente' o la prohibición de pelotas de goma por parte de los agentes policiales, Santiago ha explicado que la posición de su grupo es de "máximos" en lo relativo a la recuperación de derechos civiles y que, en todo caso, ambos aspectos se pueden plantear vía enmienda.

No obstante, el diputado de Sumar ha desgranado que la no derogación de la Ley Mordaza solo beneficia a la derecha y que su grupo antepone "lo fundamental", la transformación de esta normativa, a lo importante pero no tan esencial. "Estamos absolutamente abiertos, no queremos liderar nada", ha insistido para reconocer que "ojalá" se incorporaran más aspectos al texto registrado, siempre desde el enfoque de aplicar la mejor técnica legislativa para recoger cambios.

NO LE PREOCUPAN CRÍTICAS DE COLECTIVOS POLICIALES "ULTRAS"

Preguntado sobre si teme que sindicatos policiales rechacen la medida, Santiago se ha mostrado tranquilo y dispuesto a explicar a estas organizaciones que la ley que presentan garantizan los derehcos de los agentes e incluso incorpora mejoras para el desempeño de su actividad.

Eso sí, ha manifestado que le traen sin cuidado lo que opinen organizaciones "ultras", a las que ni siquiera considera sindicatos sino fundaciones y que liga a PP y Vox, que usan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado para hacer política.

REFORMA DEL CGPJ: MANTENER MAYORÍA CUALIFICADA CUANDO NO HAYA BLOQUEO

Por otra parte, el dirigente de IU ha reclamado expresamente al PSOE y al resto de aliados parlamentarios a desbloquear en breve la proposición de ley de despenalización de los delitos de opinión, que ya acumula diversas prórrogas del plazo de enmiendas en la Comisión de Justicia, y evitar que la norma al final acabe "durmiendo el sueño de los justos", como en la anterior legislatura.

La iniciativa pide suprimir las injurias a la Corona, las ofensas a los sentimientos religiosos y los ultrajes a los símbolos nacionales, además de eliminar el enaltecimiento del terrorismo para evitar condenas a cantantes y artistas para, en su lugar, incluir un agravante que pauta alevosía en delitos de humillaciones o vejaciones a víctimas.

Respecto a la reforma del Consejo General del Poder Judicial, ha denunciado que el órgano sufre una situación inédita en Europa por culpa del "secuestro" de la derecha y que Sumar aboga por cambios normativos sustentados en "mayorías cualificadas" pero sin "bloqueos".

Es decir, Santiago se ha mostrado favorable a rebajar la mayoría parlamentaria, actualmente fijada en tres quintos de las cámaras, en determinados supuestos. "Propondremos mecanismos para que no pueda haber bloqueo y siempre respetando las mayorías que establece la Constitución, cuando sean cualificadas, cualificadas, cuando sean simples, simples", ha zanjado.