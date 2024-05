Sumar, ERC y Junts retan a Sánchez a actuar contra el 'lawfare' si quiere demostrar que su parón no fue un mero "teatro"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Sumar, Esquerra y Junts han retado este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a impulsar medidas contra la "guerra judicial" o 'lawfare', los bulos y en favor de la regeneración democrática para que la promesa que hizo tras sus cinco días de parón el pasado mes de abril no quede en "agua de borrajas" y su actuación en un mero "teatro".

Ha sido en el Pleno del Congreso en el marco del debate sobre una proposición no de ley de Esquerra Republicana para que la Cámara reconozca la existencia de esa "guerra judicial" contra la izquierda y el independentismo.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, encargado de presentar la iniciativa y repasar las recetas de regeneración de su grupo, ha recordado a Sánchez que "la maquinaria del fango y las cloacas tienen teles pero el Gobierno tiene el BOE" y, como alumno de "quinto de cloacas", con compañeros exiliados y que han estado en la cárcel, le ha avisado de que "si no hace nada" quedará claro que sus cinco días de retiro fueron "un teatro".

RENOVAR YA EL CGPJ

Por ello ha pedido ha pedido la derogación de la Ley Mordaza, la reforma del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Ley de Secretos Oficiales, el veto a la contratación pública durante diez años de las empresas que "han contribuido a las cloacas", aumentar las multas por difamación hasta los 150.000 euros y que el PSOE presente una lista consensuada para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sorteando el "veto" del PP.

El diputado socialista David Serrada ha prometido que el Gobierno usará el BOE, pero ha recordado a Rufián que la Ley de Seguridad Ciudadana no se pudo reformar en la anterior legislatura por "imposición" de su grupo. También ha pedido a ERC que huya de iniciativas de "regate corto" y que no pierda de vista que "el adversario" no es el PSOE, sino la derecha, contra la que ha cargado por la corrupción, el bloqueo del CPGJ y la financiación a "pseudomedios que "fabrican bulos", por ejemplo, en Castilla y León.

"Gracias al Reglamento de medios que recientemente se ha aportado a la Unión Europea, sabremos pronto quiénes son los propietarios de esas fábricas de bulos y cuánto dinero público reciben. Por cierto, no me extrañaría que viéramos a unos cuantos empresarios vinculados a tramas corruptas del PP, también como propietarios de estos medios de comunicación que ustedes financian", ha advertido.

El portavoz adjunto de Sumar Enrique Santiago ha puesto el foco en la situación de la Justicia y ha recriminado al CGPJ "secuestrado" por el PP de que poner sus medios a disposición de quienes promueven "coacciones" a los jueces para que no apliquen leyes "válidamente aprobadas" como la amnistía. "La derecha solo acepta la democracia cuando gobierna y en caso contrario la destruye o somete a sus intereses", ha denunciado, volviendo a pedir que se reforme el sistema para la elección el CGPJ.

YA NO PUEDEN DECIR QUE NO TOCA

El diputado de Junts, Eduard Pujol ha censurado la actuación de las cloacas contra los independentistas y ha arremetido también contra la Monarquía por sus "malas prácticas". "El Rey no sólo va desnudo, va sucio y hecho un pingo", ha dicho, antes de avisar al PSOE que tras las "lágrimas de cocodrilo" de Sánchez no puede decir que "ahora no toca" limpiar el sistema. "Está bien que Sánchez quiera salvar el mundo, pero antes tiene que salvar esta democracia", ha apostillado.

De su lado, la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha vuelto a señalar al "régimen del 78" y su estructura por "operar contra el mandato democrático" y trabajar para "lograr los objetivos que las derechas no logran en las urnas". En este contexto, ha recriminado a PP y Vox que les tachen a ellos de "violentos y terroristas" cuando, a su juicio, es la derecha la única que utiliza "la amenaza y la violencia política", puesto que tiene "todo un entramado que abarca el Estado para hacerlo con impunidad".

En nombre del PP, Alberto Fabra ha dicho que ERC y el resto de socios del Gobierno creían estar viviendo su particular "cuento de la Cenicienta" con este gobierno y pensaban que Sánchez se convertiría en el príncipe azul que resolvería todos sus males". También ha acusado a los socialistas de "callar" pese a las "molestias" que le causan los "zapatos" que le han puesto sus aliados "con tal de continuar en el gobierno". "Señores el PSOE y Sumar, este zapato les viene muy grande cambien de zapato por el bien de este país y de paso, de zapatero", ha rogado.

Por último, Javier Ortega Smith, de Vox, ha descalificado la iniciativa de ERC por provenir, ha dicho, de un "partido golpista con antecedentes delictivos, vinculado al terrorismo de Terra Lliure y que tiene como socios a los herederos de ETA", les ha acusado de atacar "despiadadamente al poder judicial" y de querer un "CNI que no investigue a sus líderes cuando traman golpes de Estado contra la Constitución".