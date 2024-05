Sémper aclara que no dijo que las acampadas sean "a favor de Hamás" pero pide también contundencia contra el terrorismo

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha aclarado este viernes que no dijo que las acampadas universitarias en apoyo al pueblo palestino sean "a favor de Hamás" y ha añadido que exigir contundencia contra la organización terrorista Hamás no es "incompatible" con pedir un acuerdo de paz para Palestina. Según ha añadido, esas movilizaciones no se pueden quedar "cojas".