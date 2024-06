Sánchez desvincula financiación autonómica de la investidura de Illa y dice que dará singularidad a Cataluña

Junts insta al presidente a "preocuparse un poco más de la vida de las personas y un poco menos de las poltronas y los titulares"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, ha garantizado este miércoles a la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, que cumplirá el pacto que cerró con ERC para su investidura reformando el sistema de financiación autonómica y reconociendo "una singularidad al pueblo de Cataluña" y ha desvinculado este compromiso de la eventual investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

Así lo ha dicho en el Pleno del Congreso después de que la portavoz del partido de Carles Puigdemont exigiera una financiación "justa" para su comunidad y preguntara al jefe del Ejecutivo si Cataluña sólo podrá lograr ese objetivo si se inviste al líder del PSC.

Sánchez ha invitado a Nogueras a "leer los acuerdos de investidura", en concreto el que cerró con ERC. "Lo que asumí fue el compromiso de reformar el sistema de financiación autonómica y reconocer una singularidad al pueblo de Cataluña", ha recordado.

"Eso es lo que he pactado con Esquerra Republicana y es el compromiso que voy a cumplir durante esta legislatura, también con ustedes, por supuesto", ha abundado, incidiendo en que ese es su compromiso, con independencia de que Illa consiga o no ser investido.

NO ES UN PRIVILEGIO

Previamente Nogueras había subrayado que la financiación de los catalanes depende de los Presupuestos Generales en del Estado y no de "una investidura". También ha instado al presidente a dejar de hablar de forma "irresponsable" de "financiación singular" para su comunidad "como si fuera un privilegio" porque, ha destacado, Cataluña no necesita "ningún favor ni trato especial" sino que se le pague lo que "le corresponde".

"La gente de Cataluña, independentista y no independentista, no pide una financiación singular, necesita una financiación justa y que se pague a los catalanes aquello que corresponde a los catalanes, no lo que a usted le parezca o le convenga", ha avisado Nogueras, recalcando al presidente que el dinero "no es suyo" ni puede hacer con él "lo que quiera".

Así, ha apuntado que "cada catalán pierde 2.700 euros anuales por el único hecho de formar parte del Estado español" mientras que un extremeño gana 3.200 o un castellanoyleonés 1.800".

"Deberían preocuparse todos ustedes un poco más de la vida de las personas y un poco menos de las sillas, las poltronas, las encuestas y los titulares porque más de la mitad de la población pasa por dificultades para llegar a un nivel de mes", ha añadido la portavoz de Junts.

"Y SI NO COLOCA A ILLA ¿QUE NOS DEN A TODOS?"

Y después ha preguntado directamente a Sánchez: "¿Los catalanes solo nos merecemos el dinero que nos corresponde si usted consigue colocar a Illa en el Gobierno de Cataluña y si no, ¿qué? ¿Que nos den a todos?, porque eso es exactamente lo que está usted diciendo".

Además, ha recordado al jefe del Ejecutivo que Junts negocia con el PSOE fuera de España y con un mediador internacional no "por capricho" sino porque les han demostrado que los socialistas "no son de fiar". "Y no se confundan, nuestro trabajo aquí no es hacer que usted o un partido político español le vayan bien las cosas. Nosotros estamos aquí para Cataluña y para los catalanes", ha sentenciado.

Sánchez le ha respondido que, efectivamente, Cataluña merece "una mejor financiación, como el resto de territorios de España" y ha sacado pecho de que el suyo es el Gobierno que más ha apostado por la financiación de las comunidades autónomas, con 250.000 millones de euros "de media más" que durante los seis últimos años de ejecutivos del PP.

También ha señalado que Cataluña ha recibido casi 50.000 millones y que con estas inversiones se está reforzando el Estado del bienestar y se ha podido doblar la capacidad de ahorro de las familias en 2023.