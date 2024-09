Rueda reitera que será "muy reivindicativo" con la financiación: "No renuncio a las cosas a las que tenemos derecho"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha vuelto a insistir en que será "muy reivindicativo" en una futura negociación sobre la financiación autonómica y ha recordado las líneas rojas que fijará, entre las que ha destacado "no admitir que el criterio para recibir más sea recaudar más en tu territorio" o "no admitir que el criterio tiene que ser único, financiar por habitante, y no hacerlo también por el coste de los servicios".