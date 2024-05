Rubiales pide a la juez que la RFEF no sea acusación en el 'caso Supercopa'

Ve contradictorio que la Federación mantenga a la vez la condición de presunta perjudicada y de presunta responsable civil

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales ha solicitado a la juez del 'caso Supercopa' que la entidad que presidió no ejerza como acusación particular.

Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, que la defensa de Rubiales ha dirigido a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda (Madrid), Delia Rodrigo.

Rubiales, investigado en la causa, apunta que "no puede mantenerse simultáneamente una tesis y su contraria, la condición de perjudicado (y ejercer la acusación contra el presunto autor) y responsable civil (y defender la inexistencia de responsabilidad por los mismos hechos), ya que se trata de posiciones antitéticas e irreconciliables".

"La doble posición procesal de la RFEF actúa como un binomio de inclusión y exclusión, en la medida en que se trata de posiciones mutuamente excluyentes, contradictorias o que no pueden coexistir en armonía", sostiene.

Con este escrito, Rubiales se suma a la petición que formuló Francisco Oliva, CEO de la constructora Gruconsa y uno de los detenidos en la operación 'Brody', con la que el juzgado abrió una pieza separada en paralelo al caso principal para investigar presuntas irregularidades asociadas a contratos de la RFEF.

El expresidente de la Federación hace suyos los argumentos de Oliva y de otros recurrentes contra la providencia por la que se acuerda tener a la RFEF por personada como acusación particular. Considera que están "cargados de razón" y señala que, atendiendo a los hechos investigados y en la parte que pudiera afectar a la RFEF, "no es posible mantener con rigor" su condición de acusador particular y "debería ser otra".

LA SUPERCOPA EN ARABIA DIO UNA PROYECCIÓN ECONÓMICA "EXCEPCIONAL"

Rubiales menciona que la RFEF justifica su posición de posible perjudicada con el "único" argumento de que la investigación judicial apunta a supuestas irregularidades en contratos suscritos por la propia Federación y que podrían haber causado, según la entidad, un perjuicio grave a la misma.

"No hay más. Es difícil entender mayor abstracción para admitir su condición de perjudicado", considera Rubiales, para añadir que supone que la RFEF se refiere al acuerdo que suscribió con la compañía estatal saudí SELA para que la Supercopa se celebre en Arabia Saudí.

El exdirigente señala que si se tienen en cuenta los términos económicos de ese acuerdo, es "imposible" admitir que ocasionó algún perjuicio a la RFEF. "Más bien al contrario, la proyección económica es de una excepcional trascendencia, imposible de comparar con los ingresos de años anteriores por la misma competición", expone.

Según la juez, dicho acuerdo incluía que la Federación percibiera 30 millones de euros y una prima de éxito de 3 millones de euros para el comisionista Kosmos, la empresa del exfutbolista Gerard Piqué.

Además de dejar fuera como acusación a la RFEF, cabe recordar que Rubiales ha pedido a la juez que expulse a la LaLiga del procedimiento al considerar que "en modo alguno" puede calificársele como "víctima" y su personación como acusación particular "carece de sustento legal" que permita entender "su condición de perjudicado u ofendido por los hechos investigados".