Redondo reprocha a los grupos hacer "campaña" sin pensar en las mujeres ante críticas a la persecución del proxenetismo

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reprochado a los grupos políticos hacer "campaña" sin pensar en las mujeres, tras el debate de la toma en consideración de la ley contra el proxenetismo de los socialistas, que ha contado con el rechazo de los socios de Gobierno y PP y Vox.

"También es verdad que estamos en una campaña y, probablemente, muchos de los grupos que hoy han hablado estaban hablando desde posiciones políticas y haciendo campaña política no pensando en las mujeres, no pensando en nuestros derechos, no pensando en que esos intereses económicos tan potentes que se manejan en torno a la prostitución y al proxenetismo", ha asegurado la ministra en declaraciones a los medios en la Cámara Baja.

En el debate, los socios de Gobierno del PSOE han reprochado a los socialistas que la ley con la que quieren prohibir el proxenetismo es una iniciativa "electoralista", mientras que el PP les ha pedido que la retiren.

Asimismo, ha considerado el debate "falso", en respuesta a los grupos que han expuesto que se trata de una iniciativa "insuficiente". "Hay muchas medidas ya para aquellas mujeres que deciden y que consiguen dar el paso. Lo que tenemos es un Código Penal que es insuficiente claramente en torno al proxenetismo. No se aborda claramente el proxenetismo como la realidad terrible que es, con bandas muy bien organizadas a nivel internacional que están haciendo de esto un gran negocio", ha apuntado.

"ES LA LEGISLATURA EN LA QUE VAMOS A TERMINAR CON LA PROSTITUCIÓN"

Igualmente, la titular de Igualdad ha agregado que se están tocando "intereses económicos de muchísimas cifras" y que, en ese sentido, entiende que haya grupos que se sientan "atemorizados" y no quieran "acompañar" a los socialistas "en esta lucha". En todo caso, ha añadido que se trata de una lucha que van a continuar "dando". "Estoy convencida de que esta es la legislatura en la que vamos a terminar con la prostitución", ha concluido.

La ministra también ha señalado que los socialistas han sido "valientes" en "poner el foco" en el proxeneta, "en el que se lucra precisamente la puesta a disposición de locales, de pisos, etcétera, para el ejercicio de la prostitución".

En este sentido, Redondo ha destacado que las socialistas han sido las "únicas" que se han mantenido "firmes" en la defensa de los derechos de las mujeres y de la dignidad y la libertad de las mujeres y que han dado "la cara".