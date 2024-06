Rabanne une fuerzas con Art Basel y presenta 'The Rabanne Arts Factory'

MADRID, 12 (CHANCE)

Durante 60 años, el arte ha sido parte integrante de la misión de Rabanne de impulsar un futuro más visionario, creativo e integrador. Para encarnar y hacer evolucionar este compromiso, Rabanne lanzó un ambicioso programa global dedicado a amplificar la próxima generación de creadores de imágenes digitales infrarrepresentados a través de la lente única de su arte.

Tras una convocatoria en enero de 2024, realizada con el apoyo de Dazed, se pidió a los participantes que "visualizaran nuevas realidades". Para dar a este premio toda la visibilidad que merece, Rabanne ha forjado una asociación sin precedentes con Art Basel, la feria de arte contemporáneo más renombrada del mundo, para celebrar el talento de estos jóvenes artistas y ofrecerles un escenario reconocido internacionalmente. Esta colaboración se sitúa en la encrucijada del arte y el diseño, permitiendo que surjan creaciones únicas en una época en la que la hibridación de disciplinas es cada vez más frecuente.

Para seleccionar los mejores proyectos, The Rabanne Arts Factory ha reunido a un jurado de expertos internacionales del mundo de la moda y el arte, presidido por Julien Dossena, Director Artístico de la Casa, junto a Jefferson Hack, fundador de Dazed Media; Venus Lau, comisaria y escritora; y Claude Adjil, comisario. Bridget Finn, Directora de Art Basel Miami Beach, también participará como mentora.

El jurado anunciará los seis ganadores siguientes, seleccionados de tres escuelas de arte de renombre mundial (Central Saint Martins de Londres, Ecole Duperré de París e Istituto Marangoni de Florencia), así como del Club y la Comunidad Dazed: Buse Simon, Reino Unido; Alice Bucknell, Estados Unidos; Elizabeth O'Brien, Reino Unido; Lorenzo Risani, Italia; Lucy Ellis, Reino Unido; y Lola Moniz, Francia.

Con motivo de esta selección, el jurado de The Rabanne Arts Factory se ha reunido el 12 de junio en la feria Art Basel de Basilea en una mesa redonda titulada "The Rabanne Arts Factory: Opening Spaces for New Imagery", moderada por Clément Delépine, Director de Art Basel Paris. Durante este debate, dirigido por Julien Dossena y Jefferson Hack, el jurado habló de la importancia de esta nueva generación de artistas digitales y de la misión que se ha fijado The Rabanne Arts Factory para contribuir a su desarrollo artístico.

El ganador final, que se anunciará en otoño, recibirá apoyo en diferentes etapas de su carrera creativa a través de un enfoque global que incluye tutoría con ejecutivos de Rabanne, visibilidad, creación de imágenes y apoyo financiero para la creación de su obra. También tendrán la oportunidad de exponer su obra en la feria Art Basel de Miami Beach (del 6 al 8 de diciembre).

"El arte siempre ha estado en el corazón del ADN de Rabanne. Este proyecto se basa en ese legado celebrando y potenciando una nueva forma de crear imágenes en el espacio digital. Al hacerlo, rendirá homenaje a la herencia de la marca y la reinventará". Vincent Thilloy, CBO, Rabanne.