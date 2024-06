¿Quién se esconde detrás de Seeking? Descubre el matrimonio que lidera la plataforma de citas y su historia de amor

Brandon Wade, fundador y co-CEO del sitio de citas de lujo Seeking.com, encontró el amor en la plataforma. Y ahora, al frente de Seeking, la pareja busca redefinir la hipergamia, una práctica que fomenta las conexiones genuinas con una persona que se alinee con tus ideales y objetivos de vida

MADRID, 12 (CHANCE)

Cuando te creas un perfil en una plataforma de citas sueñas con encontrar a una persona con quien poder compartir tu vida, objetivos, ambiciones y retos. En el caso de Seeking, sitio de citas de lujo, su fundador Brandon Wade se convirtió en su propia historia de éxito al encontrar al amor de su vida y actual esposa, Dana Rosewall, gracias a su compañía.

Actualmente ambos ejercen como co-CEOs de la plataforma -que cuenta con más de 46 millones de miembros en todo el mundo- con el objetivo de expandirse a nuevos mercados, con especial interés en aquellos donde ven un gran potencial para conectarse con mujeres de la Generación Z y compartir su mensaje.

¿Quiénes son Brandon y Dana?

Brandon Wade es un emprendedor estadounidense de origen asiático licenciado en Ingeniería Eléctrica por el MIT (Massachussets Institute of Technology). Fue un adolescente tímido que siempre quiso encontrar a una persona con quien poder tener una conexión única y genuina. Gracias a este anhelo de encontrar una pareja que realmente lo inspirara a nivel personal y profesional, decidió crear Seeking en el año 2006.

Por otro lado, Dana Rosewall es licenciada en Economía por la Universidad de Florida Central, donde también trabajó como investigadora económica. Cuando se unió a Seeking.com no buscaba únicamente tener una cita, sino que, animada por sus amigos, se unió a la plataforma esperando encontrar a una persona que coincidiera con sus aspiraciones y con quien tener una conexión significativa con alguien.

El inicio de su historia de amor

Todo comenzó con una conversación que Dana describe como "electrizante" y, en cuestión de horas, conectaron. Su primera cita fue en un restaurante local de comida vietnamita en Orlando; una experiencia simple, pero memorable. La personalidad de Brandon impresionó a Dana. Hablaron sin parar, compartieron sus sueños y valores y, en apenas tres semanas, supieron que querían estar juntos. Brandon incluso se compró una casa en Florida para estar más cerca de Dana. Desde ese momento, han recorrido juntos el mundo, se han casado y han prometido no divorciarse nunca.

Tras retirarse hace dos años, después de su boda, Wade acaba de anunciar su regreso como CEO de la compañía, mientras que Dana asumirá el puesto de co-CEO de Seeking, cargo que ambos comparten desde enero de 2024. Estando ambos al frente de la plataforma, la pareja ahora tiene la misión de transformar la concepción que existe acerca de la hipergamia, una práctica que fomenta conexiones genuinas con una persona que se alinee con tus ideales, objetivos de vida y con la posibilidad de encontrar a alguien que te acompañe a vivir con autenticidad.

Hoy en día, la perspectiva de la hipergamia ha cambiado debido al contexto social en el que vivimos. La hipergamia ya no solo es buscar a alguien con un estatus económico y social superior, sino a alguien que cumpla con tus estándares y estilo de vida.

"Cuando fundé Seeking.com en 2006 para resolver mis problemas a la hora de tener citas, funcionó tan bien que no sólo me encontré a mí mismo en el proceso, sino que también encontré a mi alma gemela en el 2020. Dana y yo somos la prueba de que Seeking.com no sólo funciona, sino que es una plataforma de citas diseñada para el éxito. La gente que nos conoce nos llama Sr. y Sra. Seeking.com, pero es cierto, no sólo somos propietarios de Seeking.com, también somos clientes de éxito", asegura Wade

La historia de amor de Brandon y Dana se ha convertido en el claro ejemplo de que encontrar una pareja que tenga los mismos estándares y objetivos que uno mismo, puede cambiar tu vida por completo. Ahora, mientras lideran Seeking, buscarán fomentar las conexiones genuinas, estableciendo un nuevo estándar para el mundo de las citas en línea.