El PSOE ve "probable" que el Gobierno pierda la votación del techo de gasto si no apoya el PP

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha afirmado que es "probable" que el Ejecutivo pierda la votación de la senda de estabilidad de este jueves en el Congreso de los Diputados si el PP no decide apoyarlo, dando a entender que no tienen los votos de Junts.

A pesar de que el secretario de Organización, Santos Cerdán se reunió el pasado viernes en Suiza con el expresidente catalán, Peña ha señalado que no conocen el sentido del voto de Junts, ha calificado este encuentro como "ordinario" y ha evitado aportar más detalles sobre la reunión.

"Si el Partido Popular vota en contra de la senda de déficit es probable que el Gobierno pierda la votación. Eso es lo de menos, porque lo que es seguro es que el señor Feijóo perderá cualquier oportunidad de presentarse ante los españoles como un político de Estado", ha señalado Peña en una rueda de prensa en la sede nacional del partido en la calle Ferraz.

Al ser cuestionada sobre que cargue la responsabilidad de no sacar adelante esta votación en el PP y no en Junts, Peña afirma que cada diputado tendrá que dar las explicaciones en su territorio de lo que votan en el Congreso, dado que no aprobar la senda de estabilidad supondría alrededor de 12.000 millones de euros menos para comunidades autónomas y ayuntamientos, según indican los socialistas.

"Junts, el Partido Popular y otros partidos tendrán que ser responsables" con el sentido de su voto, ha apuntado en ese momento. En esa misma línea, fuentes socialistas señalan que no hay una negociación en marcha con los de Puigdemont sobre la senda de déficit aunque sí hay conversaciones con esta formación.