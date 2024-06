El PSOE local de Ourense propone a su líder, Natalia González, como candidata en una moción de censura contra Jácome

El BNG votará 'sí' porque su condición era que la Alcaldía recayese en los socialistas y solo faltaría por conocer la postura del PP

OURENSE, 27 (EUROPA PRESS)

La comisión ejecutiva de la agrupación local del PSOE en Ourense acordó el miércoles, en una reunión extraordinaria, la candidatura de la líder y portavoz municipal, Natalia González, a la Alcaldía ante una eventual moción de censura contra Gonzalo Pérez Jácome.

La secretaría xeral de la agrupación fue la única propuesta del grupo municipal elevada a la dirección local para esta moción de censura que negocian los socialistas con el PP y con el BNG. Para que prospere, son necesarias 14 firmas y, por ahora, González cuenta con el voto favorable de los nacionalistas.

La ejecutiva municipal del PSOE señala que "es un partido de gobierno" y, como tal, afirma que están "dispuestos a asumir la responsabilidad". En este sentido, instan "al compromiso" de las tres formaciones políticas para sacar adelante a la ciudad y "la consolidación de un nuevo ejecutivo", afirmando que "con independencia" de quien forme parte de él o no, "todos serán igual de importantes".

"Con la máxima lealtad y generosidad por parte de todos y todas ya que la base fundamental tiene que ser el pacto por Ourense", dicen en un comunicado en el que asumen que los compromisos recogidos y actualizados del ‘Pacto de la Concordia’ cuentan con el respaldo de los tres grupos municipales "y serán incorporados al documento definitivo de moción de censura", que los socialistas dan por hecho que "firmarán los catorce ediles".

De este modo, el PSOE agradece el respaldo y la confianza del Bloque Nacionalista Galego a la candidatura de González. Pero los nacionalistas no solo dan respaldo al PSOE, sino que es el condicionante que ponen para firmar la moción, porque rechazan de plano que el próximo regidor sea del PP.

EL PP AFEA AL BNG SUS "LÍNEAS ROJAS"

Precisamente esa exigencia por parte del BNG hace que se complique el acuerdo, porque el PPdeG ya ha dicho en numerosas ocasiones que no aceptarán vetos y esta misma semana han avanzado que no seguirán negociando mientras el Bloque no retire sus "líneas rojas".

"No tiene sentido sentarse a hablar con quién te dice que contigo de ninguna manera", decía el miércoles el líder de los populares gallegos y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Pese a esta situación, los socialistas se muestran confiados y aseguran que esta moción de censura "tiene el objetivo de conseguir un hecho histórico": "Desbloquear la grave situación actual y recuperar la normalidad institucional en el ayuntamiento", todo ello "desde el máximo respeto a cada una de las organizaciones".

"Estamos llamados a ser ejemplo de que la política es un instrumento útil para cambiar la vida de la gente y que la cultura del diálogo y el consenso, por el interés público, es el camino para poder volver a confiar en un futuro mejor para la tercera ciudad de Galicia", traslada Natalia González.

El Partido Socialista de Ourense se convierte así en el primer grupo en presentar una propuesta en firme para impulsar la moción de censura, que hasta el momento no tenía ningún nombre propuesto para sustituir al actual regidor, Gonzalo Pérez Jácome.