El PSOE homenajea a Amparo Rubiales dedicándole su Casa del Pueblo de Espartinas (Sevilla) en un acto con Montero

ESPARTINAS (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

La veterana referente socialista Amparo Rubiales ha recibido este viernes un homenaje de su partido en Espartinas (Sevilla) al dar nombre a la Casa del Pueblo de su formación en la localidad, en un acto al que ha asistido, entre otros dirigentes del PSOE, la vicesecretaria general a nivel federal, la sevillana María Jesús Montero, también vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda.

Asimismo, han acudido a este acto, en el que se ha descubierto una placa con el nombre de Amparo Rubiales en la puerta de la Casa del Pueblo del PSOE de Espartinas, el vicepresidente primero del Congreso de los Diputados y secretario del área Institucional y Grandes Ciudades de la Ejecutiva federal socialista, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis; el secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, y la alcaldesa de Espartinas, Cristina Los Arcos, además de la propia homenajeada, que es también la presidenta del PSOE sevillano.

La propia Amparo Rubiales ha sido quien ha cerrado este acto con unas palabras ante los presentes en las que se ha definido como una "patriota de partido" del PSOE, partido en el que eligió militar, según ha subrayado, viniendo de una familia en la que su padre, en tiempos de la dictadura franquista, ejerció como juez y al que ha valorado como "un liberal auténtico".

Amparo Rubiales ha aprovechado para reivindicar la igualdad como condición sin la cual no hay libertad, según ha sostenido, al tiempo que ha reivindicado la figura del primer presidente socialista de la Junta de Andalucía, Rafael Escuredo, del que fue consejera y de quien ha subrayado que es "el padre de la autonomía andaluza", del mismo modo que el Estatuto de Autonomía reconoce a Blas Infante como 'padre de la patria andaluza'.

Al hilo, la veterana socialista ha lamentado que "para nada" se está brindando a Escuredo "el reconocimiento y la justicia que se merece", y ha valorado al final de su intervención la satisfacción que le ha producido ser presidenta del PSOE de Sevilla bajo el liderazgo de Javier Fernández como secretario general. "No podéis imaginar bien la ilusión que me hace y que me ha hecho", ha comentado Amparo Rubiales, que ha subrayado que ese cargo le ha permitido "estar en la agrupación" provincial del PSOE y "seguir en política".

MONTERO SUBRAYA EL FEMINISMO DE RUBIALES

Por su parte, María Jesús Montero, al que Amparo Rubiales ha llenado de elogios, ha reivindicado la figura de la que fuera también vicepresidenta del Congreso, de quien aprendió "el feminismo", según ha comentado la vicesecretaria general del PSOE, que ha defendido que la homenajeada y "protagonista" de este acto "trasciende las siglas del Partido Socialista" y es "una mujer comprometida con el mundo progresista de España", y "especialmente con las mujeres, de todos los colores políticos".

María Jesús Montero --que ha explicado que ella y Amparo Rubiales se dicen de ellas que son "novias" por la "complicidad" que tienen--, ha subrayado que quien da desde este viernes nombre a la Casa del Pueblo de Espartinas es "una mujer libre, con mayúsculas", que, "procediendo de una familia y de un estatus en el que podría haber optado a miles de cosas" en el marco del "establishment", optó "libremente por ponerse del lado de la causa de la gente que no tenía nada, que necesitaba a otras personas para elevar su voz, de las mujeres que tenían dificultades".

La vicesecretaria general socialista ha valorado así que Amparo Rubiales decidiera "abandonar su zona de confort para dedicarse a remover obstáculos y ser capaz de avanzar con otros de la mano, cuando ella lo tenía todo conseguido".

Además, la vicepresidenta primera del Gobierno ha destacado el "compromiso" de Amparo Rubiales, y su condición de "mujer pionera" en las décadas de los años 70 y 80, y actualmente en su actividad en redes sociales y a la hora de "estar al día de toda la información", según ha destacado María Jesús Montero, que ha definido también a la presidenta del PSOE de Sevilla como "una mujer extraordinariamente inteligente" y "generosa".

De este modo, la vicesecretaria general del PSOE ha concluido subrayando que era "de justicia" que la Casa del Pueblo de los socialistas de Espartinas lleve el nombre de una mujer como Amparo Rubiales, "siempre un estímulo y un ejemplo a seguir", ha concluido María Jesús Montero.

"UN REFERENTE PARA LOS SOCIALISTAS"

Previamente, el secretario general del PSOE de Sevilla, Javier Fernández, también ha reivindicado a Amparo Rubiales como "una referente para los socialistas, para el partido, de la igualdad y del feminismo", y ha valorado que desde su cargo de presidenta del PSOE en Sevilla "nos está enseñando una barbaridad".

De igual modo, el también presidente de la Diputación de Sevilla ha subrayado que la Casa del Pueblo del PSOE de Espartinas que ahora lleva el nombre de Amparo Rubiales "tiene que seguir siendo un centro de referencia para todas aquellas personas que necesitan a los socialistas", quienes, según ha subrayado Javier Fernández, deben poner a "la gente por encima de todo", incluso por encima del partido y de ellos mismos.

Finalmente, la alcaldesa socialista de Espartinas, Cristina los Arcos, que ha abierto el turno de intervenciones en este acto, ha definido como "un auténtico honor para los socialistas" del municipio dedicar su Casa del Pueblo a Amparo Rubiales, que "se lo merece todo", según ha subrayado.

La regidora ha explicado que, cuando hace siete años se convirtió en secretaria general del PSOE de Espartinas, la Casa del Pueblo no tenía nombre, y desde la agrupación local le dieron "muchas vueltas" pensando en cuál ponerle, "pero nunca nos cuadraba" ninguno, hasta que "un día surgió el nombre de Amparo Rubiales y todo cuadró", según ha contado Cristina los Arcos, que ha reivindicado el "feminismo" de la veterana socialista, su voz y su "lucha por las mujeres", y a la que ha destacado que ya va a "formar parte de la historia de Espartinas".