El PSOE apuesta por un sistema que atienda la "singularidad" de cada comunidad y les permita sostener sus competencias

Patxi López no comenta la exigencia de ERC del cupo y da por hecho que Feijóo no podrá poner de acuerdo ni a sus propias comunidades

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha rehusado este martes opinar sobre la reclamación de soberanía fiscal que ha puesto sobre la mesa ERC para apoyar una eventual investidura del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat y se ha afanado en exponer los principios del nuevo modelo de financiación autonómica que defenderá su partido: atender la "singularidad" de cada territorio con la suficiencia financiera para que puedan ejercer sus competencias.

López ha tenido que hacer frente a varias preguntas sobre esta cuestión en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso después de que, desde el Gobierno, se haya abierto la puerta a una financiación "singular" para Cataluña.

El dirigente socialista ha evitado opinar sobre la exigencia de ERC, que equivaldría a un especie de 'concierto' similar al vasco, y tampoco ha especificado si la idea del Gobierno es abordar este asunto primero por Cataluña en el marco de las negociaciones para la investidura de Illa y hablar después con el resto de comunidades.

ESTO NO SE RESUELVE EN DOS MESES

Con independencia de que se pueda ir alcanzando algún compromiso en el ámbito catalán, lo que López tiene claro es que "hay que hablar con todo el mundo" y que la actualización del sistema de financiación autonómica será complicada y no estará resuelta en dos meses, cuando se cumplirá el plazo para investir un president y evitar que Cataluña vaya a nuevas elecciones.

Según López, lo que hay que hacer es "atender la diversidad territorial" desde el "principio de igualdad" y eso pasa por garantizar el acceso de toda la ciudadanía a los servicios públicos y, por tanto, por dotar a cada comunidad de la financiación suficiente para que pueda sostener todas las competencias que ejercen.

"Un sistema de financiación igual para todos sería injusto porque no se pueden tratar igual las cosas que son desiguales, no hablamos de privilegios sino de que cada comunidad pueda atender su singularidad intrínseca con recursos suficientes", ha resumido.

Tras recordar que el Gobierno ya ha destinado 250.000 millones de euros a las comunidades y ha anunciado que todas podrán acogerse a una quita de deuda también ha subrayado que "no es de recibo" que, mientras desde el Ejecutivo se hace este "esfuerzo" algunas comunidades eliminen impuestos como los de sucesiones o patrimonio y luego acudan a "Papá Estado para que le cubra el déficit".

En este punto, López ha incidido en que para que haya un sistema "sano y suficiente" es fundamental que el sistema se aplique con "rigor" y con una "solidaridad de verdad", y ha retado al PP a "poner sobre la mesa una propuesta única de financiación".

AVISOS DE SUMAR

"Pero no lo hará porque es incapaz de poner de acuerdo a los suyos propios", ha anticipado, antes de recordar que el propio líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, defendía hace años el concepto de financiación "singular" que ahora critica. "Se le cae la careta", ha deslizado.

Por último, preguntado sobre los avisos lanzados desde Compromís y la Chunta Aragonesista, que han amenazado con retirar su apoyo al Gobierno si pacta una financiación diferenciada para Cataluña pero no para la Comunidad Valenciana y Aragón, López ha recordado que el Gobierno aún no ha iniciado la negociación con las distintas comunidades y ha rechazado el aviso de esta dos formaciones de que no existe mayoría para pactar un nuevo modelo como "excusa" para no empezar a negociar. "El consenso es lo que deberá surgir de la negociación y el diálogo", ha zanjado.