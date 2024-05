El PSC prevé que Sánchez visite Cataluña la próxima semana tras aprobarse la amnistía

Illa insta a combatir los discursos de la extrema derecha y a "vencer a los populismos"

BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)

El PSC prevé que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, venga a Cataluña la próxima semana, en la que sería su primera visita tras la aprobación definitiva de la Ley de Amnistía este jueves en el Congreso, en el contexto de la campaña de las elecciones europeas del próximo 9 de junio.

Así lo ha avanzado este miércoles el primer secretario del PSC, Salvador Illa, en la inauguración de la jornada 'Una resposta democràtica per combatre les estratègies de comunicació i desinformació de l'extrema dreta' organizada por la Fundació Rafael Campalans en la sede del PSC.

"La semana que viene estaremos con Teresa Ribera, Leyre Pajín y con Pedro, que también vendrá por aquí", ha asegurado Illa sobre la presencia en la campaña en Cataluña de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y candidata del PSOE a las elecciones europeas, Teresa Ribera, de la también candidata Leyre Pajín, y del secretario general del PSOE y presidente del Gobierno.

EXTREMA DERECHA

Illa ha instado a combatir con argumentos los discursos de la extrema derecha, que considera una amenaza para Europa, y a "vencer a los populismos" que, ha dicho, plantean soluciones mágicas y falsas para problemas complejos.

Ha advertido de que la extrema derecha no solo ha condicionado el debate y la agenda, según él, sino que "ha arrastrado a los partidos conservadores" y que, por ello, puede -textualmente-- variar el gran pacto que es el proyecto europeo tras las elecciones.

"LÍNEAS ROJAS"

"No está escrito que lo vayan a conseguir, ni mucho menos. Más bien está escrito que acaben fracasando si se hacen las cosas bien hechas y, sobre todo, si no se tiene pereza de combatir argumentos y de discutir las cosas, y no pensar que se hará todo el trabajo solo", ha sostenido.

En este sentido, ha afirmado que hay un horizonte posible para vencer a los populismos, y ha apuntado: "Y si alguien no se lo cree, que mire cómo estamos venciendo a algunos aquí en Cataluña, de discursos populistas de otro siglo".

Finalmente, ha instado a "tener claras las líneas rojas" respecto a la extrema derecha y a no normalizar sus discursos, y a distinguirse tanto en el mensaje como en las formas de transmitirlo.