Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Viaje al epicentro de la batalla por la presidencia de Estados Unidos"; "Entrevista a Yolanda Díaz: 'Gobernar no es resistir. Gobernar es transformar'"; "La crisis de la vivienda, un desafío mundial"; "El chavismo anuncia la detención de dos españoles por espionaje"; "Un siglo de extraordinario avance del bosque".

EL MUNDO: "Emiliano García-Page: 'Hay más mar de fondo en el PSOE que en los últimos diez años"; "El Gobierno cede y pactará la ley para los enfermos de ELA con el PP"; "El chavismo exhibe el arresto de dos españoles en Venezuela: 'Mi hijo estaba de vacaciones, no es del CNI. No sé por qué lo han detenido'"; "Isabel Preysler: 'Soy una gran defensora de la mujer aunque no lo parezca'".

ABC: "Maduro detiene a dos españoles acusados de 'desestabilizar' Venezuela y los vincula al CNI"; "El clan Obama, tras la 'operación Kamala'".

LA RAZÓN: "El PP da por agotada la amnistía y usará otros temas"; "El TC examina ya si las autonomías pueden recurrir la amnistía"; "La demanda de gas natural se encamina a su nivel más bajo en 20 años"; "Venezuela detiene a dos españoles acusados de desestabilizar"; "Vinicius y Mbappé resuelven ante la Real".

LA VANGUARDIA: "Venezuela detiene a dos españoles acusados de conspiración"; "La sequía llega a la Amazonia"; "Una segunda vida para Brahim"; España y Marruecos blindan la frontera en Ceuta ante la presión migratoria"; "Jaume Duch, Conseller de UE i Acció Exterior: 'Las puertas de Bruselas se vanaabrir con más facilidad'".