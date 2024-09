Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El BCE recorta los tipos de interés en 0,25 puntos gracias al alivio en la inflación"; "Sánchez da un perfil bajo a su recepción a Edmundo González"; "El primer paseo espacial privado"; "El Gobierno prevé crear una 18ª autonomía virtual contra la burocracia"; "Interior quiere rebajar la tasa de alcohol de 0,5 a 0,2 gramos por litro"; "El Reino Unido exigirá un permiso a turistas de la UE".

EL MUNDO: "Ayuso sacude la educación al vetar la jornada continua en los colegios"; "El BCE baja los tipos otra vez y sigue la senda del alivio en las hipotecas"; "El PSOE niega ahora a Junts la transferencia total de la inmigración"; "Recepción en Moncloa con protocolo rebajado"; ""No quiero pensar dónde estaría si no me hubiera rebelado""; "Nacho Cano entrega a la juez los WhatsApp de la becaria que lo denunció".

ABC: "Hacienda retrasa los ajustes para intentar salvar los Presupuestos"; "Paseíllo sin reconocimiento".

LA VANGUARDIA: "Las autonomías gastan hoy menos en educación y sanidad que en el 2010"; "La desaceleración en la zona euro lleva al BCE a bajar los tipos 0,25puntos"; "Los europeos necesitarán un permiso electrónico para entrar en el Reino Unido"

EL PERIÓDICO: "Casi la mitad de agresores machistas reinciden"; "Paseo turístico por el espacio"; "Las pernoctaciones en los hoteles de BCN bajan pero suben los precios"; "El BCE recorta los tipos 0,25 puntos ante el freno de la inflación"; "Sánchez recibe a Edmundo González entre amenazas de Caracas"; "Interior quiere bajar del 0,5 al 0,2 la tasa de alcohol para conductores"; "El Barça mejora aunque sigue con la masa salarial excedida y no llega aún al 1/1".

LA RAZÓN: "Sánchez comparte representante legal con un imputado del 'caso Koldo'"; "Ayuso avisa que Madrid no pagará los privilegios a Cataluña"; "Moncloa da perfi l bajo a la cita con Edmundo González"; "La Audiencia de Madrid pide el *caso Begoña* antes de decidir si lo archiva"; "El BCE baja los tipos al 3,5% y da oxígeno a los hipotecados"; "Los precios suben un 20% en tres años y hunden el poder adquisitivo".