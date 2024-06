Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "Sánchez ofrece a ERC financiación singular para Cataluña si apoya el Gobierno de Illa"; "La agenda mundial del espía del CNI preso"; "El fiscal general descarta dimitir si lo imputa el Supremo"; "Mbappé llama a votar contra la ultraderecha en Francia".

EL MUNDO: "El PSOE plantea cesiones para desbloquear el CGPJ y el PP se abre a pactar"; "Stellantis y VW advierten a Sánchez de que no están garantizadas sus inversiones"; "El francotirador de élite del Donbás: Matar ya no provoca nada en mi alma"; "El Gobierno paraliza lo que no incumbe a nacionalistas".

LA VANGUARDIA: "Canarias es la vía de inmigración irregular a Europa que más crece"; "El turismo del ‘true crime’ ahoga a Tor"; "El plan de paz de Zelenski choca con el vacío del Sur Global"; "Primeras bajadas de precio en los alimentos en dos años"; "Hacienda ingresa 11.000 millones extra del IRPF por la inflación".