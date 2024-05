Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas: EL PAÍS: "El fiscal de La Haya pide detener a Netanyahu y a la cúpula de Hamás"; "Sánchez avanza una "respuesta acorde" si Milei no rectifica"; "La muerte del presidente de Irán sume al país en la incertidumbre"; "La Guardia Civil no halla indicios de delito en la actuación de Begoña Gómez"; "La Guardia Civil no halla indicios de delito en la actuación de Begoña Gómez"; "Un hombre mata a sus nietos de 10 y 12 años y se suicida".