Primeras páginas de los diarios llegados esta noche a nuestra redacción

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas: EL PAÍS: "Sánchez no dimite y busca un pacto para la regeneración democrática"; "Presión a Hamás para que acepte la tregua que propone Israel"; "El 43% de los fondos "sostenibles" invierten en energías sucias"; "Aragonès: Cuando se reveló que me espiaba el CNI, no me fui cinco días a casa"; "Rusia detiene a tres periodistas en tres días por trabajar para medios extranjeros"; "Dimite el ministro principal antes de ser censurado por el Parlamento".