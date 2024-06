Pradales reprocha a EH Bildu que haya perdido "la magnífica oportunidad de renegar de su apoyo a la violencia" de ETA

Insta a Otxandiano a tomar la decisión de "ser jefe de una oposición destructiva o socio preferente para los acuerdos futuros"

El candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, se ha congratulado de que EH Bildu haya pasado de "despreciar y combatir el autogobierno vasco a presentarse como sus "máximos defensores", pero ha lamentado que haya perdido "la magnífica oportunidad de renegar de su apoyo a la violencia ya superada" de ETA. Además, cree que no son de "fiar" después de que, entre otras cosas, "haya alimentado el malestar de manera descarada" en la pasado legislatura.

Durante el debate de investidura celebrado en el Parlamento vasco tras la intervención de los portavoces de los grupos parlamentarios, Pradales se ha dirigido a Pello Otxandiano, que se ha postulado también como candidato a lehendakari, para afirmar que el PNV y el PSE-EE se presentaron a las elecciones "para garantizar la estabilidad de las instituciones".

Ante las críticas de Otxandiano al acuerdo de Gobierno de coalición de jeltzales y socialistas, ha subrayado que "el mandato del electorado ha sido claro y se ha renovado la mayoría" que ambas formaciones tenían. "Le gustará más o menos, pero esa es la realidad", ha añadido.

Según ha recordado, "hay que buscar compañeros de viaje para formar mayorías", y es lo que han hecho el PNV y el PSE-EE "una vez más". En todo caso, se alegra de que en el pleno de investidura el portavoz parlamentario de EH Bildu haya planteado "lugares de encuentro y retos de país".

"Parece que tenemos algunos puntos en común: el reto tecnológico-científico, el reto demográfico, la crisis climática, la revitalización del euskera, el fortalecimiento de la comunidad, crecer en bienestar, y me ha alegrado mucho la defensa firme que ha hecho del autogobierno, ¡bienvenido!", ha subrayado.

También ha admitido que hay otros diagnósticos en los que no coinciden porque ellos no son "tan apocalípticos y catastróficos" como EH Bildu. "Este país no lo han dirigido las fuerzas neoliberales, no se ha gobernado por inercia. Si no, no tendríamos el país que tenemos. Ha tenido un liderazgo firme y constructivo, lo hemos hecho con la comunidad", ha remarcado.

Tal como ha resaltado el candidato del PNV, EH Bildu, por boca de Pello Otxandiano, "ha pasado de despreciar y combatir el autogobierno vasco a reconocer que es fuente de bienestar", pero no se fía de su postura "del todo" porque "no han reconocido nada de lo que se ha hecho bien hasta ahora".

También ha explicado que "han pasado de despreciar esta Cámara", al que denominaban "el 'Parlamento vascongadillo', a decir que es un honor tomar la palabra en él", y de defender solo la independencia "a presentare como máximos defensores del autogobierno".

RENEGAR DE ETA

En definitiva, ha señalado que "han renegado de sus posiciones del pasado", de lo que se alegra, pero también ha dicho que "han perdido una magnífica oportunidad de renegar de lo más importante, el apoyo a una estrategia de violencia ya superada", en alusión a ETA.

"Se lo repito, no me acabo de fiar. Hablan de anteponer el país al partido, pero su acción política les delata. Esta última legislatura han alimentado el malestar de manera descarada. Y hoy mismo, todo han sido reproches", ha manifestado.

También ha explicado que desconfía de la visión que tiene EH Bildu de la democracia, "porque limita la complejidad y la diversidad de este país a dos ejes, izquierda y soberanista". "Y Euskadi es mucho más que eso, es más diversa, es más plural, y no aceptan como interlocutor válido a un partido que sacó cerca de 100.000 votos el 21 de abril (el PSE-EE)", ha indicado.

Imanol Pradales le ha reprochado también "su eterno adanismo". "Todo comienza cuando ustedes llegan. Y no me fío porque han despreciado durante décadas al Parlamento Vasco", ha subrayado.

Tras la exposición de Otxandiano, ha explicado que sigue sin conocer cuál es su programa de Gobierno y sus concreciones. "¿Cómo plantean dar respuesta a los retos de país que usted ha enumerado? No lo sabemos. Se ha quedado en el diagnóstico, como se quedan también en ese eterno folio en blanco habitualmente", ha resaltado.

Sobre el hecho de que el candidato de EH Bildu haya reivindicado "el legado de Ibarretxe" cuando presentó su plan, ha dicho que la izquierda abertzale "no le apoyó" porque entonces sus parlamentarios dieron tres votos a favor y tres en contra, "cuando hubo que ir a defender los intereses del pueblo vasco al Congreso de los Diputados".

DISYUNTIVA

Pradales también ha planteado una disyuntiva a Pello Otxandiano. "Tiene que tomar hoy una importante decisión: ser jefe de una oposición destructiva o socio preferente para los acuerdos futuros que requiere Euskadi. Está en sus manos, tiene mi mano tendida", ha incidido.

El futuro lehendakari ha agradecido al PSE-EE su voluntad "constructiva" a conformar un Gobierno tras haber elaborado un programa, tarea que no ha sido "nada fácil", pero comparten el objetivo de "crecer en bienestar". "Esto quiere decir que tenemos que impulsar cambios en profundidad y que debemos reforzar nuestra herramienta, autogobierno", ha indicado.

Pradales ha defendido que, frente al "refuerzo del populismo, la demagogia y las posturas extremistas", su intención de "seguir firmemente con la estabilidad con el diálogo y con la voluntad para el acuerdo". Todo ello, según ha apuntado, para que Euskadi "sea un ejemplo de estabilidad a nivel estatal y europeo".

AUTOGOBIERNO

El candidato jeltzale ha recordado también que, en materia de autogobierno, "se ha trabajado mucho" en el Parlamento y se han escuchado "muchas opiniones" porque Euskadi es "un país plural". No obstante, ha explicado que hay que profundizar en los acuerdos ya logrados y ampliarlos.

En este sentido, ha subrayado que la ponencia de autogobierno "comenzó aquí y aquí debe tener continuidad". En su opinión, hay coincidencias en la "idea básica" de que el autogobierno es "llave del bienestar" y el "rumbo" debe ser el de "mejorar el bienestar" de la sociedad.

Imanol Pradales ha destacado que inician esta nueva etapa "con humildad" con un programa de gobierno y un ejecutivo "transformador", que debe ser "capaz de trabajar acuerdos y unir fuerzas" para que "Euskadi sea la casa común para todos".

Según ha indicado, se está en un punto de inflexión para "decidir el futuro y no se puede fallar". A su juicio, la ciudadanía vasca ha apostado en las elecciones del 21 de abril por "un país plural y diverso", en el que todos los partidos que defienden posturas democráticas son "necesarios".

"A veces estaremos de acuerdo y a veces no estaremos de acuerdo, pero debemos trabajar en estos parámetros. No podemos poner líneas rojas sobre quiénes valen y quiénes no valen, y repartir carnés", ha manifestado.

En esta línea, ha explicado que PNV y PSE-EE han dejado "a un lado sus diferencias" para buscar "puntos de acuerdo". "Debemos levantar la bandera del acuerdo entre diferentes", ha reclamado.

Imanol Pradales ha admitido que el objetivo del PNV y del PSE-EE es "velar por los intereses del conjunto de la ciudadanía vasca, atendiendo en especialmente a quien más lo necesita, integrando visiones distintas". "Fruto de ese trabajo hemos consensuado una hoja de ruta sin discrepancias. No quiere decir que no las tengamos, quiere decir que las hemos superado. Y lo hemos hecho porque creemos que hay que construir el país en positivo y entre diferentes", ha insistido.

En este punto y en alusión a EH Bildu, ha señalado que, en el proceso de construcción de una infraestructura, "siempre aparece una coordinadora en contra de la obra". "Hoy Bildu ha hecho ese papel", ha asegurado.

Tras aseverar que el acuerdo entre diferentes "es necesario y es posible", ha mantenido que su programa de gobierno "no es un documento estanco", y ha llamado a "ensanchar los acuerdos".