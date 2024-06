El PP ve "inadmisible" que el Gobierno no acompañara al Rey en su viaje oficial y dice que Robles va "a regañadientes"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular ha calificado como "inadmisible" que ningún miembro del Gobierno acompañara en un primer momento al Rey Felipe VI en su viaje oficial a los países bálticos, y ha sostenido que la ministra de Defensa, Margarita Robles, se traslada finalmente este martes con el monarca a Letonia "a regañadientes".

Así lo ha dicho la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press, en la que lamentado que es la "primera vez" que un jefe de Estado de España realiza un viaje oficial sin que un ministro de jornada le acompañe, lo que le parece "impresentable" e "inadmisible".

"No será por falta de ministros, porque ministros sobran. De muchos no sabemos ni qué competencias tienen, ni a qué dedican, no solo su tiempo libre, sino el tiempo que debieran estar dedicando al servicio público", ha ironizado la dirigente 'popular', para después decir que la ministra de Defensa, Margarita Robles, acompañará finalmente al monarca pero que lo hará "a regañadientes".

Para la secretaria general del PP, "la obligación de un Gobierno es estar ahí" y "es impresentable", "inadmisible" y cuenta "con el rechazo absoluto" del PP que se haya roto la costumbre de acompañar al jefe de Estado en viajes oficiales.

El Rey inició el domingo un viaje oficial a los países bálticos desde Estonia y sin acompañamiento de ningún ministro. El lunes estuvo en Lituania, también sin ningún miembro del Ejecutivo, y finalmente este martes acude a Letonia con la ministra de Defensa, Margarita Robles. En todas sus paradas Felipe VI visitará a las tropas españolas desplegadas en estos países, miembros de la Unión Europea y de la OTAN.