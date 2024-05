El PP pide la dimisión o el cese del fiscal general tras el "varapalo" del TS, que "tumba su sistema clientelar"

Gamarra dice que la Fiscalía "no es una agencia de colocación" y Tellado cree que se confirma que el Estado de Derecho "funciona"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El PP ha pedido este martes la dimisión o el cese inmediato del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras el "nuevo varapalo" del Tribunal Supremo, quien, según los 'populares', "tumba su sistema clientelar de designaciones" que ha "avalado" Pedro Sánchez.

En concreto, el Tribunal Supremo ha acordado, por mayoría, anular el nombramiento de Delgado como fiscal de sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática y ha ordenado que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre si es o no compatible que asuma el cargo al ser la pareja del exjuez Baltasar Garzón, que dirige una fundación de Derechos Humanos.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha afirmado que se trata de un "nuevo varapalo para el Gobierno y para el fiscal general condenado". "Pese a crear un cargo a medida para Dolores Delgado, el Supremo también anula su ascenso como fiscal de Memoria Democrática", ha añadido.

"NO PUEDE ESTAR AHÍ NI UN MINUTO MÁS"

Dicho esto, la 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo ha pedido la salida del fiscal general del Estado. "La Fiscalía no es una agencia de colocación. No puede estar ahí ni un minuto más", ha asegurado en un mensaje en su cuenta en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha señalado que este "revés" confirma que "afortunadamente para quienes creemos en la democracia y en la separación de poderes, el Estado de Derecho funciona, le pese a quien le pese".

"Otro revés del Supremo al fiscal general del Estado y a su jefe Sánchez, el de '¿La Fiscalía de quién depende? Pues eso'. Y ya van tres", ha aseverado Tellado en la misma red social tras conocer la decisión del Supremo.

EL PP PIDE EL CESE EN LA SESIÓN DE CONTROL DEL SENADO También se ha pronunciado el portavoz de Justicia del PP en el Congreso, Fernando de Rosa, que ha aconsejado a García Ortiz irse ya del cargo. "Menudo día lleva el fiscal general del Estado. Anulan el nombramiento de Dolores Delgado y se va a investigar su cacicada contra la pareja de Ayuso", ha exclamado.

Asimismo, la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, ha pedido el cese de García Ortiz y ha asegurado que "lo de Sánchez "no es regeneración democrática, es depravación democrática". "Y hoy tienen la oportunidad de oro para demostrar lo contrario: cesen al fiscal General del Estado", ha abundado.

En su réplica en la sesión de control del Senado, la vicepresidenta María Jesús Montero ha espetado al PP: "No sólo no reconocen la legitimidad del presidente del Gobierno, no reconocen la legitimidad del Tribunal Constitucional, no reconocen la legitimidad de la Fiscalía General del Estado, no reconocen la legitimidad del Congreso, porque ustedes no reconocen ninguna legitimidad que no esté en su órbita o que resuelva según los intereses del PP".

"HA ACTUADO COMO SI FUESE UN MINISTRO DEL EJECUTIVO"

Fuentes de la cúpula del PP consideran que el fiscal general del Estado "ha recibido hoy otro varapalo por su sectarismo, y van tres en menos de seis meses". "En noviembre, el Supremo ya sentenció que cometió desviación de poder. En vez de causarle un reproche del Gobierno, le supuso la renovación en el cargo incluso con el informe desfavorable del CGPJ. Después, el Alto Tribunal le volvió a condenar por el caso del fiscal Stampa. Ahora, le ha obligado a revocar el ascenso de la exministra del PSOE Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática", han indicado los 'populares'.

Según el PP, si la Fiscalía General del Estado depende de Pedro Sánchez, como él dijo, "la politización sin precedentes que estamos viendo en la Justicia es su responsabilidad". "El Supremo tumba este sistema clientelar de designaciones que practica García Ortiz y que ha avalado Sánchez. Urge erradicarlo y así se haría si se aplicase el Plan de Calidad Institucional de Feijóo", han añadido las mismas fuentes.

El PP considera que García Ortiz ha actuado "como si fuese un ministro más del Ejecutivo", de la misma forma que José Feliz Tezanos en el CIS, Concepción Cascajosa en RTVE o el exsecretario de Estado de Comunicación Miguel Ángel Oliver en la Agencia EFE, han asegurado fuentes del partido.

"La corrección moral que no se puede esperar de este Gobierno llega por parte de la Justicia. García Ortiz debe dimitir o ser cesado ya tras este nuevo dictamen de la Justicia en contra de sus decisiones arbitrarias", han indicado desde el PP.

Así, ha señalado que el PSOE tiene mañana la oportunidad de apoyar la iniciativa que llevará el Grupo Popular al Senado reclamándolo. "Si quiere optar por la regeneración democrática, esta es la única vía para hacerlo. No necesita ni cinco días de reflexión ni esperar hasta después de las elecciones europeas", han señalado fuentes del partido.

Es más, el PP ha dicho que "si el PSOE necesita más motivos para respaldar la iniciativa del PP en la Cámara Alta, también puede escudarse en la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de abrir una investigación por presunta revelación de secretos de un particular tras una supuesta instrucción que dio García Ortiz", han indicado fuentes de la formación.

EL PP REPASA ACTUACIONES ESTOS MESES QUE CUESTIONAN SU CONTINUIDAD

Desde 'Génova' han recopilado algunas de sus actuaciones que, según los 'populares', ponen en duda la continuidad de García Ortiz al frente del Ministerio Público. Así, el PP ha recordado que el CGPJ ya "cuestionó su nombramiento calificándolo como no idóneo" y el Tribunal Supremo "sentenció en noviembre de 2023 que cometió desviación de poder cuando maniobró para ascender a Dolores Delgado a Fiscal de Sala de lo Militar". "Ahora, el Tribunal Supremo ha vuelto a anular el ascenso de Dolores Delgado por segunda vez, en este caso, como Fiscal de Sala de Memoria", han añadido fuentes 'populares'.

El PP ha asegurado que su nombramiento "ha sido recurrido a la justicia por parte de una asociación de sus propios compañeros fiscales"; "participó en actos de campaña del PSOE en Galicia en 2019"; y "maniobró para silenciar a los fiscales del TS que a diferencia de él sí veían la investigación por terrorismo al expresidente catalán Carles Puigdemont", según fuentes de la formación.

Además, ha señalado que García Ortiz "admitió responsabilidades en las órdenes a la Fiscalía Provincial de Madrid difundir, de manera ilegal, una conversación privada entre un fiscal y el abogado de Alberto González Amador", "impuso su criterio al Consejo Fiscal para no admitir la querella contra la Fiscalía de la pareja de Ayuso por los hechos anteriores, y apartó del caso a la fiscal que sí veía admitir esa querella". "El TSJM ha dado la razón a la fiscal díscola con García Ortiz y ha admitido esta querella", han añadido los 'populares'.