PP lamenta la "tibieza" del PSOE CyL al abstenerse en la PNL en contra del acuerdo entre PSC y ERC

VALLADOLID, 11 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ricardo Gavilanes, ha lamentado este miércoles la "tibieza" del Grupo Parlamentario Socialista al abstenerse en la votación de una PNL del PP en contra del acuerdo entre PSC y ERC que el 'popular' ha calificado como el "pacto de la vergüenza".

"Siguen las instrucciones de Pedro Sánchez y van en contra y en detrimento de los intereses de los castellanos y los leoneses. Sigue siendo tibio y realmente nos demuestra que sigue la senda de su amado líder", ha lamentado Gavilanes en declaraciones a los medios de comunicación tras conocerse el sentido del voto de los de Luis Tudanca en la PNL del PP que ha salido adelante con el apoyo del resto el hemiciclo --Pablo Fernández y Francisco Igea del Grupo Mixto no han votado--.

Por su parte, la procuradora Rosa Rubio ha aclarado en el debate que el PSOE de Castilla y León "no se ha movido ni un milímetro" en su posición sobre financiación autonómica y ha vuelto a suscribir "el cumplimiento punto por punto" del acuerdo firmado en abril de 2016 con el Partido Popular de Juan Vicente Herrera, al que ha recordado como "un PP serio y con sentido de Comunidad".

También se ha ratificado en el cumplimiento de los principios de la Declaración Institucional de 19 de febrero de 2018 y de la declaración de Santiago del 23 de noviembre de 2021 y ha abogado por afrontar este "tema crucial" a través de un "debate profundo, serio y responsable".

"Nuestra prioridad es Castilla y León porque para nosotros los intereses de Castilla y León están por encima de los intereses partidistas", ha asegurado la socialista que ha defendido una financiación que tenga en cuenta los "factores singulares" de la Comunidad --despoblación, dispersión y reto demográfico-- y que otorgue más recursos, frente a un PP que "se mueve en el lodazal de un debate parlamentario que sólo pretende servir a los intereses de Génova, de Feijóo y de Ayuso".

"A Mañueco le da órdenes cualquiera desde Madrid y obedece como un perrito fiel. Un día reclama dinero, recursos, más financiación y al día siguiente el dinero ya no importa, los recursos dan igual y la prestación de los servicios esenciales se colocan en la última prioridad porque el verdadero objetivo del Partido Popular y de Mañueco es hacer oposición", ha sentenciado.

El portavoz del PP ha respondido "alto y claro" que no se trata de dinero y sí de principios y ha advertido al respecto de que el Partido Popular no acepta "ni sobornos ni chantajes". Gavilanes se ha reafirmado en que el "inadmisible" acuerdo alcanzado entre el PSC y ERC supondrá que las comunidades autónomas más ricas sigan siendo más ricas y que las comunidades autónomas más pobres sigan siendo más pobres.

"¿Dónde está, dónde dejan ustedes ese famoso mantra, retahíla, de que paguen los que más tienen?", ha preguntado Gavilanes que ha advertido de que Cataluña tendrá una ventaja competitiva respecto del resto de comunidades autónomas que perjudicará los intereses de los castellanos y los leoneses, a lo que ha añadido el desmantelamiento de la Agencia Tributaria.

El Grupo Parlamentario Vox ha apoyado la PNL del PP si bien ha planteado a una enmienda de adición para promover la modificación de la Ley por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común para "poner fin a la proliferación de agencias tributarias regionales asumiendo la gestión y recaudación de todos los tributos estatales cedidos o no por la Agencia Estatal de Administración Tributaria para mejorar la eficiencia de la recaudación y evitar desigualdades entre españoles".

El portavoz del Grupo Vox, Juan García-Gallardo, ha abogado también por realizar un estudio sobre las consecuencias de la eliminación total del sistema de financiación territorial sobre la base de una recentralización.

Gavilanes ha rechazado una enmienda de los socialistas y ha recordado que es la Junta "con el presidente Alfonso Fernández Mañueco a la cabeza" la que tiene la competencia y la que está legitimada para defender los derechos, la libertad y la solidaridad de los castellanos y los leoneses.

Desde el Grupo Mixto, su portavoz, el procurador por Unidas-Podemos, Pablo Fernández, ha ironizado sobre las contradicciones del PP con esta PNL en la que piden que aporten más los que más tienen por lo que ha recomendado a la Junta que cambie su política fiscal en la que ha suprimido el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

"Todo el mundo sabe que esto que han pactado el Partido Socialista con Esquerra no se va a cumplir y no se va a llevar a cabo", ha augurado Fernández que ha acusado al PP de intentar sacar rédito político "de algo que saben que no se va a cumplir".

En el caso del Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya! el leonesista Luis Mariano Santos ha apoyado la iniciativa del PP al que ha reprochado que la financiación en Castilla y León genera "unos desequilibrios territoriales terribles". "Ahora ustedes quieren cambiarlo, pero quieren cambiarlo fuera, donde está el señor Pedro Sánchez, pero aquí siguen haciendo lo mismo", ha lamentado al respecto tras lo que ha planteado una enmienda para no circunscribir este asunto sólo "al tema catalán".

Finalmente, el procurador Francisco Igea ha pedido que no siga la misma ruta que con el anterior portavoz, Raúl de la Hoz, que no interpelaba al político vallisoletano, tras lo que Gavilanes ha aclarado a preguntas de los periodistas que su grupo está "muy unido" y va a mantener "en esencia" las mismas actuaciones. Dicho esto, ha reprochado una vez más las consecuencias del "cálculo ilegítimo del cupo vasco