El PP dice que Sánchez no lleva al Congreso la ayuda a Ucrania porque se vería un Gobierno "roto" pero le reta a hacerlo

Bendodo asegura que el reconocimiento de Palestina "no es sincero" y añade que el presidente del Gobierno lo hace por "táctica electoral"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este martes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, no ha llevado al Congreso la ayuda militar a Ucrania de más de mil millones de euros porque se visualizaría un Gobierno "roto". Sin embargo, le ha retado a hacerlo porque su formación quiere saber las "condiciones" de ese acuerdo.

"No nos parece mal (el acuerdo), pero que lo lleve al Congreso y que busque los apoyos", ha declarado Bendodo, un día después de que Sánchez dijese que no es "necesario" llevar a la Cámara Baja ese acuerdo de seguridad que se ha firmado con Ucrania como ha demandado Sumar, su socio de coalición, porque se trata de un "memorándum de entendimiento" y no de "un tratado internacional".

En declaraciones a los medios en San Sebastián de los Reyes (Madrid), Bendodo ha indicado que esa votación del acuerdo con Ucrania "sería un ejemplo más de la ruptura de este Gobierno", dado que, a su juicio, Sumar "votaría en contra" y, por lo tanto, "se escenificaría que el Gobierno está absolutamente roto". "Pero vamos le retamos a que lo haga", ha indicado.

Bendodo ha admitido que el PP quiere que el Gobierno les expliquen "las condiciones" porque, a su juicio, "la realidad es que Sánchez vuelve a engañar a los españoles". "Hace tiempo le pedimos explicaciones de esa reserva de mil millones de euros del Ministerio de Defensa y no nos dijo para qué era. Hoy hemos sabido que era para Ucrania. Qué trabajo le hubiera costado contárnoslo", ha enfatizado.

VE EN EL RECONOCIMIENTO DE PALESTINA UNA "TÁCTICA ELECTORAL"

Por otra parte, Bendodo ha señalado que el reconocimiento del Estado de Palestina "no es sincero" sino "una táctica electoral" que lleva a cabo en plena campaña electoral de las europeas. A su entender, este paso obedece al "tacticismo político" y no es "por convicción".

"El perfecto ejemplo de que una estrategia electoral lo tenemos como la vicepresidenta del Gobierno, que sube la apuesta. El presidente del Gobierno reconoce el Estado palestino, la vicepresidenta habla de la eliminación del Estado de Israel, porque desde el río hasta el mar significa exactamente eso", ha agregado.

Además, ha indicado que Sánchez le hace un "flaco favor" al pueblo palestino con "este reconocimiento precipitado". Desde el Partido Popular no nos oponemos, todo lo contrario, hemos defendido la solución de los dos estados, pero creemos que no es el momento", ha manifestado, para criticar las "prosas electorales" de Sánchez.

A su entender, lo primero "no es reconocer el Estado palestino" sino "exigir la liberación de los rehenes", "un alto el fuego" y "la entrada de ayuda humanitaria". "Y una vez se produzcan esos tres hechos ya se puede empezar a hablar del reconocimiento del Estado palestino, pero no al revés, pero las prisas electorales de Sánchez le hacen saltarse esos tres pasos porque hay elecciones en Europa", ha criticado.

CREE QUE SE "LEGITIMA DE ALGUNA MANERA" LA "BARBARIE" DE HAMÁS

Por todo ello, Bendodo ha dicho que espera que los españoles "tomen nota del presidente del Gobierno", al que "le da igual ocho que ochenta". "No le preocupa al pueblo palestino, le preocupa sus prisas electorales del 9 de junio", ha aseverado.

El vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP ha declarado que al reconocer en este momento al Estado palestino "está legitimando de alguna manera" la acción y "la barbarie que cometió Hamas el 7 de octubre".