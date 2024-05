El PP cifra en cerca de 80.000 los asistentes a su protesta y la Delegación del Gobierno calcula 20.000 personas

'Génova' critica que el PSOE hable de "pinchazo" y le reta a "mejorarla o igualarla" si le parece poca la afluencia al acto del PP

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular ha cifrado en "cerca de 80.000" los asistentes a su movilización este domingo contra la amnistía y el Gobierno de Pedro Sánchez que se ha celebrado en la Puerta de Alcalá de Madrid, según han informado fuentes 'populares'. Sin embargo, la Delegación del Gobierno ha rebajado esa cifra, apuntando a la cifra de 20.000 personas.

Los asistentes a este acto del PP, en plena campaña electoral de las europeas, han portado pancartas en las que se leía 'España contra la amnistía y corrupción. Dimisión ya', 'Sánchez fuera del partido. Sánchez traidor y mentiroso' o 'Rata vende patria'.

Además, han coreado gritos de 'presidente, presidente' a Feijóo, 'Sánchez dimisión' o 'libertad, libertad' mientras hablaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha exclamado: "Esta es la casa de todos, carajo", cosechando un fuerte aplauso de los concentrados tras parafrasear en parte el eslogan del presidente de Argentina, Javier Milei, con su 'Viva la libertad, carajo'.

Aparte de Feijóo, han tomado la palabra en el escenario el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la presidenta de la Comunidad de Madrid y el filósofo y escritor vasco Fernando Savater, que cierra de forma simbólica la lista del PP a las europea. Además, ha intervenido a través de un vídeo grabado la líder opositora venezolana María Corina Machado.

AZNAR, RAJOY Y LOS 'BARONES' DEL PP

Pese a los más de 30 grados al sol que marcaba el termómetro en Madrid, miles de personas se han acercado a la Puerta de Alcalá, donde el DJ Pulpo --habitual en los actos electorales del PP-- ha animado con su música y ha pedido a los congregados levantar las banderas en este acto ante el "nuevo atropello de Pedro Sánchez".

Todos los 'barones' de PP han secundado la movilización, salvo la extremeña María Guardiola, que sigue recuperándose tras su ingreso hospitalario. También se han acercado muchos cargos territoriales, después de que el PP haya fletado autobuses desde algunas provincias para llenar la Puerta de Alcalá.

Además, se han sumado los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, así como los miembros de la candidatura europea, que han posado ante los medios a los pies del escenario situado en la Puerta de Alcalá.

La de hoy es la quinta movilización que convocan los 'populares', que ya se concentraron en Madrid en defensa de la igualdad de los españoles y contra la amnistía en cuatro ocasiones anteriores: la plaza de Felipe II el 24 de septiembre; en la Puerta el Sol el 12 noviembre; y el Templo de Debod el 3 de diciembre; y la plaza de España el 28 de enero.

EL PSOE HABLA DE "PINCHAZO"

El PP ha estimado que "cerca de 80.000" las personas que han acudido a la Puerta de Alcalá, señalando que había "muchas personas por las calles aledañas", según fuentes de la formación. Sin embargo, la Delegación del Gobierno ha cifrado los asistentes en 20.000 personas.

Poco después, el PSOE ha afirmado en redes sociales que el Partido Popular "ha pinchado" en su movilización de este domingo. Según los socialistas, no han llegado "ni a la mitad de su última convocatoria" y "la Puerta de Alcalá es testigo", ha asegurado, para añadir que el PP ha congregado este domingo en Madrid "nueve veces menos (asistentes) que en noviembre del 2023".

Fuentes del PP han indicado que no les sorprende que la Delegación del Gobierno de Pedro Sánchez "quiera rebajar la magnitud de la asistencia del acto" del PP. "Pero sí que el PSOE diga que 20.000 es 'pinchar' cuando ellos presumían de manera oficial de convocar en Ferraz a la mitad hace tres semanas en apoyo a su secretario general.

"Hasta el Gobierno admite que Feijóo moviliza más que Sánchez. Hoy, 80.000 personas han pedido que convoquen elecciones generales. Haría bien el PSOE en no restar importancia a la contestación que tienen sus políticas", han enfatizado fuentes del PP, para retar a los socialistas a que "igualen o mejoren" el número de asistentes si les parece "poca la afluencia de hoy".

OTRAS PROTESTAS DEL PP EN LAS QUE TAMBIÉN HUBO GUERRA DE CIFRAS

La primera protesta del PP tuvo lugar en la madrileña plaza de Felipe II el pasado 24 de septiembre y reunió a 60.000 personas, según los datos que ofreció el PP (la Delegación del Gobierno habló entonces de 40.000 personas).

El pasado 12 de noviembre, el PP también convocó concentraciones contra la amnistía en todas las capitales de provincia de España. En la que tuvo lugar en la Puerta del Sol, con Feijóo y Ayuso a la cabeza, el PP llegó a elevar a cerca de un millón de personas los asistentes, teniendo en cuenta también las calles aledañas. Sin embargo, la Delegación del Gobierno calculó unas 80.000 personas.

La menos multitudinaria fue la del 3 de diciembre en el Templo de Debod, dado que el PP habló entonces de unas 15.000 personas. Esa protesta estuvo marcada por la reunión que ese fin de semana celebraron en Suiza el PSOE y Junts con un mediador internacional, el diplomático salvadoreño Francisco Galindo, experto en refugiados.

En la manifestación del pasado 28 de enero en Plaza de España el PP cifró en "más de 70.000" los asistentes a su cuarta protesta contra la amnistía. Sin embargo, la Delegación del Gobierno ofreció una cifra menor de asistencia, hablando de 45.000 personas.

La marcha más multitudinaria contra la amnistía fue la que organizaron más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil el 18 de noviembre en Madrid porque entonces los organizaciones calcularon que había sido secundada por casi un millón de personas mientras que la Delegación del Gobierno apuntó a 170.000 asistentes.

CUATRO DÍAS ANTES DE QUE EL CONGRESO APRUEBE LA LEY DE AMNISTÍA

Esta protesta del PP se produce pocos días antes de que se apruebe de forma definitiva la amnistía --el día 30 de mayo en el Pleno del Congreso, que levantará el veto del Senado--, lo que permitirá al PP hacer bandera contra esta norma en su periplo electoral por España en los días restantes de campaña.

De hecho, Feijóo ha reclamado al jefe del Ejecutivo que "ponga un punto y final" a su mandato, disuelva las Cortes y que los ciudadanos opinen con "la verdad por delante, con la libertad y con la democracia", ya que, a su juicio, la legislatura "está perdida" y el Gobierno tiene "el país parado".

Fuentes de la cúpula del PP dan por hecho que Sánchez no atenderá la petición de Feijóo de convocar elecciones generales, pero ya anticipan que éste será uno de sus mensajes centrales de la campaña europea, subrayando que "su socio de coalición, Sumar, no le apoya y en este contexto, no puede gobernar".

Los 'populares' buscan además presentarse como "única alternativa" y aglutinar en las siglas del PP el "voto antisánchez", han añadido las mismas fuentes, que han presumido del acto organizado en la Puerta de Alcalá: "Este acto sirve para tener una imagen que nadie más puede tener". Por eso, fuentes de la dirección nacional del PP se toman "a cachondeo" que hablen de "pinchazo" o que la Delegación del Gobierno hable solo de 20.000 personas.