El PP apura hasta el viernes para decidir si llama a más comparecientes en el Senado, con la duda de Sánchez y su esposa

Los de Feijóo ampliaron el objeto de la comisión de investigación para salvaguardarse si citan a Begoña Gómez

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El PP apurará esta semana el plazo para decidir si amplia la lista de comparecientes en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', que está fijado para este viernes, con la incógnita de si llamarán finalmente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, como han amagado recientemente.

El propio presidente del Gobierno ya da por hecho que le citarán tanto a él como a su esposa porque, según dijo el viernes en una entrevista televisiva, el PP "va a por todas".

"Van a llamar a mi mujer, me van a llamar a mí y van a intentar hacer cualquier cosa para desanimarme en lo político y en lo personal, pero a mí no me van a quebrar", señaló, recordando que el PP concurrió a las generales con la intención de "derogar el sanchismo", "deshumanizar" a su persona y convertirle en "el enemigo público número uno de España".

Los 'populares' exigieron la comparecencia de Sánchez en el Congreso para dar explicaciones sobre los negocios de su mujer, amenazando con citarle en el Senado si no se produjera esta intervención. Sin embargo, el jefe del Ejecutivo intervendrá ante el Pleno de la Cámara Baja el próximo miércoles para hablar sobre ese tema, y otros tantos, aunque los 'populares' mantienen en el limbo si finalmente le llamarán a declarar en la Cámara Alta.

En cualquier caso, los grupos tendrán hasta el 24 de mayo para presentar sus propuestas de ampliación del grupo de trabajo. Fuentes socialistas aseguran que están trabajando ya en ver si citan a más personas en esta comisión, ya que en un primer momento solo llamaron a declarar a la presidenta del Tribunal de Cuentas y sus homólogos autonómicos.

El PP creó esta comisión de investigación con el objetivo primero de abarcar el caso Koldo, pero después decidieron ampliar el objeto de la investigación tras una llamada de atención de los letrados al entender que se estaban extralimitando en algunas peticiones.

KOLDO ARRANCÓ LAS COMPARECENCIAS

El encargado de abrir la ronda de comparecencias en la comisión de investigación del Senado fue el propio Koldo García, que acudió a la Cámara Alta el lunes 22 de abril después de varios intentos infructuosos por localizarle.

Como era de esperar, Koldo García se acogió a su derecho a no declarar en la comisión alegando que está siendo investigado por estos hechos en la Audiencia Nacional. Eso sí, también quiso defenderse ante diferentes preguntas de los grupos y aseguró que ha trabajado toda su vida y ha hecho "lo correcto".

Ese mismo día, la comisión de investigación acogió la comparecencia del que fuera director de gabinete de Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad, Víctor Francos, que admitió que se reunió en dos ocasiones con Koldo García para hablar de material sanitario y otra vez en relación a un sistema de 'software', aunque sostuvo que en ninguno de estos encuentros le pidió ningún "atajo" en las contrataciones.

Ante preguntas del PP, Víctor Francos admitió que en uno de sus tres encuentros que mantuvo con Koldo García el mismo Salvador Illa le avisó de que le iba a contactar, aunque no aclaró a qué reunión se refería.

ILLA DIO NUEVOS DATOS

Las comparecencias continuaron dos días después, cuando desfiló por el Senado el que fuera ministro de Sanidad durante los primeros meses de la pandemia, Salvador Illa, que dio nuevos datos de su encuentro con Koldo García.

Según desveló Illa, Koldo García se presentó en el Ministerio de Sanidad sin cita previa, le recibió por ser asesor de otro ministro (José Luis Ábalos) y cuando vio que estaba promocionando a una empresa para comprar material anticovid, le remitió a su jefe de gabinete, Víctor Francos. La reunión duró "unos minutos" y no se le compró nada, reiteró.

Y en la sesión del día siguiente, la que fuera directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia durante la pandemia, Patricia Lacruz Gimeno, aseguró que Illa nunca le derivó ningún encuentro con Koldo. Asimismo, dijo desconocer si habían llegado ofertas al canal de comunicación del Ministerio de la empresa vinculada a la trama, ya que a ella personalmente no se le remitió nada de esta entidad.

SANTOS CERDÁN RELATA LA TRAYECTORIA DE KOLDO

La siguiente semana estuvo en esta comisión del Senado Santos Cerdán, que explicó que él mismo llamó a Koldo García Izaguirre para custodiar dos noches los avales de Pedro Sánchez para las primarias de 2017, y cuando ganaron pasó a ser conductor de Ábalos, que al año siguiente se lo llevó como asesor al Ministerio de Transportes y que después le hizo consejero de Renfe Mercancías. Pero desde su detención y el estallido del llamado 'caso Koldo', no ha vuelto a tener contacto con él.

A preguntas de los senadores en la comisión de investigación, Cerdán fue relatando la trayectoria de Koldo García en el PSOE: su ingreso en Navarra, su ascenso en el PSN, su papel en las primarias y en la dirección de Ferraz, pero también su caída tras la detención en la 'operación Delorme'.

El número tres del PSOE se siente responsable de haber traído a Madrid a Koldo García y, si se demuestran los hechos que se le imputan, admite que se sentirá decepcionado y que "no merecerá la pena" haberle promocionado.

ÁBALOS FUE EL ÚLTIMO

El último que acudió a esta comisión de investigación fue el exministro de Transportes José Luis Ábalos, que aseguró que encargó todo el asunto de las contrataciones para la compra de material sanitario en pandemia al subsecretario del ministerio, Jesús Manuel Gómez García.

A su vez, puso en duda que exista una 'trama Koldo' y admitió que conocía a uno de los implicados en la investigación por el cobro de comisiones, Víctor de Aldama, porque era asesor de Air Europa.

En su comparecencia, Ábalos también habló del Caso Delcy tras preguntas de PP y Vox, definiendo su papel en este asunto como una "misión diplomática de éxito" y tachando de "bulo" el tráfico de maletas. También adelantó que recurrirá su suspensión de militancia del PSOE y señaló que Santos Cerdán se saltó el Código Ético al expulsarle.

HASTA FINALES DE MAYO

Tras la comparecencia de Ábalos, la comisión de investigación del Senado parará durante tres semanas hasta el 27 de mayo, cuando están citados a declarar ex altos cargos de los Ministerios de Sanidad, Transportes e Interior, como el ex presidente de Puertos del Estado o la ex presidenta de ADIF.

En concreto, los siguientes que están citados a comparecer el próximo lunes 27 de mayo son el director de INGESA, Alfonso Jiménez Palacios, y el subdirector General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, Daniel Belmar Prieto.

El miércoles 29 de mayo, cuando finalice la sesión plenaria, será el turno del director de Enajenación de Materiales Ferroviarios (EMFESA), Vicente Calzado Téllez.

Por su parte, el expresidente de Puertos del Estado Francisco Toledo comparecerá en esta comisión de investigación del caso Koldo el jueves 30 de mayo, día en el que también desfilará por el Senado el director general de gestión de personal de ADIF, Michau Miranda Paniagua.

Y el jueves 31 de mayo será el turno de la ex presidenta de ADIF y ex secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, que dimitió en 2023 por el error de los trenes que no cabían en los túneles.