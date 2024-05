El PP advierte a Albares de que quiere un acuerdo sobre Gibraltar "pero no cualquier acuerdo"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El PP ha dejado claro este martes al Gobierno que quiere un acuerdo entre la UE y Reino Unido que regule la futura relación de Gibraltar con los Veintisiete "pero no cualquier acuerdo", al tiempo que ha echado en cara al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, la falta de información sobre la negociación en curso.

"Queremos un buen acuerdo, no cualquier acuerdo", le ha trasladado el senador del PP y también alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, a Albares durante la sesión de control en el Pleno del Senado.

Landaluce se ha felicitado de que el ministro vaya a recibir el próximo lunes en el Ministerio a los alcaldes del Campo de Gibraltar y a la Junta de Andalucía para hablar de la negociación en curso, pero ha lamentado que "llega un poquito tarde" puesto que durante los 18 meses transcurridos los gibraltareños han estado presentes dentro de la delegación británica pero no así los representantes de esta zona española.

El senador del PP ha dejado claro a Albares que el Campo de Gibraltar quiere "oír y ser oído" puesto que tienen "una serie de preocupaciones importantes" que quieren aclarar.

En este sentido, se ha referido a las condiciones de los trabajadores transfronterizos, a las cuestiones medioambientales en relación con el vertido de aguas sin depurar, al uso conjunto del aeropuerto, al 'dumping' fiscal, el contrabando de tabaco, el blanqueo de capitales o la reclamación de la soberanía sobre el Peñón, entre otras.

"Por eso queremos un buen acuerdo, sin que ello suponga que nos vaya a producir unos perjuicios que nos vayamos a arrepentir en el futuro", ha remachado Landaluce.

ALBARES INSISTE EN QUE EL PP ESTÁ INFORMADO

El ministro ha afeado al senador del PP que diga que no tiene información. "Es la tercera vez que me reúno con ustedes y usted estaba allí, por lo tanto, no sé a qué viene esta cosa de parecer que usted no sabe nada", le ha echado en cara.

Es más, ha añadido, "ustedes me entregaron en las anteriores reuniones documentos que han sido mi guía en toda la negociación". "Saben que queremos derribar la Verja, saben que estamos planteando una libertad de circulación de personas y mercancías, saben que nosotros en ningún momento vamos a renunciar a nuestra proposición y a nuestra propuesta de soberanía", ha resumido.

"Esta no es una negociación que inicié yo, la iniciaron ustedes y no la concluyeron y ustedes no pedían ni uso conjunto del aeropuerto, ni soberanía, ni cosoberanía", ha esgrimido. "Por lo tanto, menos golpes de pecho ahora", ha pedido a los 'populares', en línea con lo que ya le había trasladado la semana pasada durante su comparecencia ante la Comisión de Exteriores de la Cámara Alta.

"¿Por qué inquietar a los españoles?", ha inquirido a Landaluce, de quien ha dicho que sabe que al igual que otros alcaldes del Campo de Gibraltar y el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, quiere también ese acuerdo. En este sentido, le ha pedido que no se deje llevar por "los argumentos descabellados del tiempo de Matusalén" que defienden algunos en el PP.

El senador 'popular' se ha reafirmado en que no han tenido acceso "ningún documento". "Es falso que lo conozcamos porque nada se nos ha mostrado en ninguna de esas rondas de conversaciones que ha habido entre las dos partes", ha sostenido.

EL PP PIDE AL MINISTRO QUE LUCHE POR EL CAMPO

"Le digo que queremos lo mejor, que no queremos que se equivoque porque su equivocación será nuestro perjuicio", ha asegurado, pidiendo expresamente a Albares que "luche por el Campo de Gibraltar" cuestionando que el Gobierno lo esté haciendo.

Para ello, ha puesto de relieve que "después de los cinco días de las vacaciones de presidente del Gobierno", Pedro Sánchez, en referencia al periodo de reflexión que se tomó para decidir si dimitía, de los primeros en felicitarse por su continuidad fue el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo.

Lo hizo, ha dicho el senador, porque cree que Sánchez "es el que mejor le viene a Gibraltar" pero "el presidente del Gobierno le viene bien al Campo de Gibraltar?", ha preguntado.