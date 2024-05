El PP acusa a Montero de "mentir" y le invita a dimitir y la vicepresidenta dice que están "chapoteando en el barro"

Gamarra asegura que el fiscal general del Estado se ha convertido en "abogado de familia" de Sánchez

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado a la vicepresidenta María Jesús Montero de mentir al Parlamento y, recordando palabras de la propia ministra, le ha emplazado a dimitir, a lo que la dirigente socialista ha replicado afirmando que los 'populares' están "chapoteando en el barro".

El cruce de reproches se ha producido en la sesión al Gobierno en el Pleno del Congreso, donde Gamarra ha sacado un cartel recordando unas declaraciones de Montero asegurando que "en política no se puede mentir" y que quien miente debe dimitir. Aquellas palabras las pronunció la vicepresidenta en referencia a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Para Gamarra, la crónica del Gobierno de Pedro Sánchez podría titularse como "la anatomía de la mentira", desde la "mentira colosal" de la amnistía que los socialistas negaban hace un año y que esta semana se aprueba el Congreso.

LA MENTIRA DEL NUMERITO LACRIMÓGENO DE LA CARTA

A su juicio, "la penúltima gran mentira" se refiere a la situación procesal de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez: "El presidente sabía perfectamente la condición de investigada por corrupción y por tráfico de influencias de su mujer cuando estaba montando el numerito lacrimógeno de la carta --ha señalado--. Lo que hicieron fue mentirnos a todos los españoles, empezando por ustedes los socialistas. ¿O es que tal vez, señora Montero, usted también lo sabía y lo tapó mientras se dirigía a Ferraz a montar la pantomima de la proclamación al líder Pedro Sánchez?".

Para la dirigente del PP, Montero "acumula mentiras" pues dijo que no iba subir impuestos a la clase trabajadora y lo ha hecho "69 veces", garantizó que habría Presupuestos este año y no los presentó, y en pandemia aseguró que no se podía bajar el IVA de las mascarillas y ahora se ve que "no le preocupaba el IVA, sino las mordidas".

"Lo que está claro es que para formar parte del Gobierno de Pedro Sánchez hay que mentir como usted, o enfangar como Óscar Puente, o practicar la desviación de poder como el fiscal general que ahora se ha convertido en abogado de familia del señor Sánchez --ha añadido--. Y si en política no se puede mentir, ¿va a dimitir?".

VUELTA A "LA MÁQUINA DEL FANGO"

La vicepresidenta ha contestado acusando al PP de "volver a la máquina del fango" sin hablar de los problemas de los ciudadanos y ha aconsejado a los 'populares' que, "si quieren competir en mentira", deberían mirar a Vox, que es "el único rival". "¿A quién pretenden engañar? Llevan más de dos meses chapoteando en ese barro" ha enfatizado.

Montero ha subrayado que la condición de investigada de Begoña Gómez viene de la apertura de las diligencias, "hace más de un mes y medio", pero posteriormente la UCO de la Guardia Civil "ha puesto de manifiesto que no hay nada de nada".

La 'número dos' del PSOE considera que el PP busca "a través del desgaste y la mentira" lo que no consiguen con el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo y ha defendido la política del Gobierno con la amnistía: "¿Mentía Feijóo cuando decía que la política de Pedro Sánchez estaba rompiendo España?", ha preguntado, recordando que en las últimas elecciones catalanas "por primera vez en democracia no ha ganado el independentismo?".