Posada cree que la monarquía se ha fortalecido en estos 10 años de reinado de Felipe VI: "Es más fuerte"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Congreso Jesús Posada considera que la monarquía se ha "fortalecido" en estos 10 años de reinado de Felipe VI y que ahora la institución "es más fuerte". Además, cree que en este momento no es factible una colaboración como la que mantuvieron entonces los partidos políticos para culminar con éxito la abdicación de Juan Carlos I y confía en que vuelva aquel clima político de entonces porque "la situación actual es una anomalía".

En el décimo aniversario de la coronación del Rey Felipe VI, Posada ha revelado que el 2 de junio, cuando se anunció públicamente que se abría la sucesión, es "un día para no olvidar nunca" y que la noticia le pilló mientras asistía a un desayuno informativo.

"No sabía nada. Cuando terminó el desayuno llegó una nota de que me llamaba el Rey. Hablé con él en la puerta del hotel y me dijo que abdicaba y para mi fue traumático porque yo tenía una excelente relación con él", ha relatado Posada, para confesar que le vieron ese día "muy afectado" por la noticia porque "es verdad que lo estaba".

En una entrevista concedida a Europa Press, Posada ha negado que la abdicación llegara porque el reinado de Juan Carlos estuviese agotado sino porque los que le rodeaban "creyeron que una nueva etapa sería muy buena", máxime cuando el Príncipe Felipe "era una persona que podía reinar".

COLABORACIÓN DE LOS PARTIDOS EN ESTE PROCESO

El también exministro ha señalado que vivió con "extraordinaria satisfacción" el acuerdo que sellaron Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba. Además, ha destacado que "otros partidos" de izquierda ayudaron también en este proceso. "No votaron a favor naturalmente, como IU, pero colaboraron a que se pudiera tramitar muy bien la ley.

Creo que ahora sería imposible", ha aseverado.

Pese a que en aquel momento se convocaron concentraciones a favor de la República y pidiendo un referéndum, ha asegurado que no le produjeron ningún temor. "A mi no me pareció preocupante pero sí demuestra que hay un germen y un grupo más o menos amplio que no está de acuerdo con la monarquía", ha agregado.

En cuanto a si cree que Juan Carlos I debe regresar a España, ha respondido afirmativamente. "No quiero intervenir en cual es su posición personal y qué prefiere, pero lo que sí veo necesario y eso se ha conseguido, es que pueda venir cuando le parezca", ha manifestado, para añadir que no se trata tanto de que su domicilio esté en España sino que pueda venir "en cualquier momento". "Y eso se ha conseguido, por tanto creo que ahí se ha mejorado mucho", ha apostillado.

Posada considera que la monarquía "es más fuerte". "Es mayoritaria, sí, unánime, no. Pero yo creo que estos 10 años del Rey han fortalecido la monarquía", ha proclamado, destacando sobre todo el apoyo entre los jóvenes de "menos de 30 años". "En ellos creo que el reinado de Felipe VI ha sido muy importante y les ha influido mucho", ha agregado.

RECHAZA ABRIR AHORA LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN

El expresidente del Congreso ha reconocido que la declaración que realizó Felipe VI el 3 de octubre tras el referéndum que se celebró dos días antes fue "de los momentos más difíciles" y el Rey "hizo lo que España esperaba que hiciera".

"La inmensa mayoría de los españoles pedía y quería una reafirmación de la nación, de España, de su Constitución y eso es lo que él hizo. Yo, en cierta forma, creo que su declaración del 3 de octubre es un poco similar, parecida a la del 23-F de su padre, el rey Juan Carlos", ha declarado.

Sobre si ve necesario reformar la Constitución para acabar con la preeminencia del varón sobre la mujer en la sucesión, Posada ha reconocido que esa reforma es "necesaria" pero ha descartado hacerla en este momento. Eso sí, ha dicho que "en algún momento" habrá que llevarla a cabo porque "es inadmisible esa situación".

"En este momento, en que está encarrilada muy bien la sucesión con la princesa Leonor, ir a un cambio constitucional que exige un referéndum, que se puede interpretar de diversas formas, que se puede involucrar con otros temas, pues yo creo que no es el momento", ha agregado.

"UNA SITUACIÓN ANÓMALA"

El expresidente del Congreso ha confiado en que vuelva el clima político que tenían hace 10 años, cuando se pactó la abdicación de Juan Carlos I y ha afirmado que la situación actual es "una anomalía".

"Yo he estado 40 años en política y he visto situaciones muy difíciles y de mucho enfrentamiento, pero se han resuelto y ha habido siempre un respeto entre unos y otros enorme. Esta situación es una situación anómala que yo creo que cambiará y cambiará pronto", ha finalizado.