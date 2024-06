Las polillas grandes vuelven "cada cierto tiempo" a Madrid por el calor y lluvias, pero no causan daño, según un experto

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La proliferanción de polillas grandes se repite en Madrid "cada cierto tiempo" por el calor y las lluvias, pero estos animales "no vienen a causar mucho daño", no transmiten enfermedades y lo mejor para que no entren en casa es no tener a la vez la ventana abierta y la luz dada, según ha afirmado en declaraciones a Europa Press el científico titular del Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) Óscar Soriano.

Este viernes, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha informado de que las grandes polillas han vuelto a la ciudad de Madrid se encuentran sobre todo en el sur y en el sureste de la capital y son "inofensivas".

Soriano ha explicado que este tipo de proliferaciones tienen lugar cada "cierto tiempo" por el calor y las lluvias. Por un lado, el calor acelera el metabolismo de la mayoría de animales, por lo que los insectos llevan a cabo la metamorfosis muy rápido, lo que a su vez lleva a que en un lapso de tiempo relativamente corto haya muchas generaciones.

Por otro, las lluvias han favorecido el desarrollo de las plantas de las que se alimentan las polillas, por lo que todas esas generaciones se han juntado con alimento. Aún así, el experto ha insistido en que las polillas "no vienen a causar mucho daño" y que de hacerlo, ya "lo hubieran causado antes", ya que "cuando hacen algo que resulta perjudicial es cuando se alimentan en forma larvaria de plantas" cultivadas por humanos, por ejemplo, las destinadas a la alimentación.

Preguntado por cómo lidiar con ellas, ha señalado que en el caso de ser cultivador de guisantes o repollos, si uno tiene que matarlas, puede utilizar un insecticida piretroide, pero que todos los insectos tienen una misión dentro del ecosistema. "No están ahí para molestarnos, ni de adorno", ha avisado.

Además, ha especificado que la polilla de la ropa "es muchísimo más pequeñita" y que para que las polillas grandes no entren en casa no hay que tener la ventana abierta y la luz dada a la vez. "Si queremos enfriar antes de dormir un cuarto, abrimos la ventana pero no damos la luz", ha resuelto.