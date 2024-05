Policía observa contradicciones entre distintas declaraciones sobre el posible secuestro de una mujer en Usera (Madrid)

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional está analizando contradicciones entre diferentes declaraciones que ha tomado a testigos del presunto secuestro a una mujer a punta de pistola del domingo en una calle del madrileño distrito de Usera, han indicado a Europa Press fuentes policiales.

El principal testigo, la persona que llamó al 091 tras lo sucedido, fue un menor de edad, que afirmó que había visto en torno a las 2:30 horas del día 26 toda la escena desde la ventana de su casa, situada en la calle Santa Cruz de Mudela, en el barrio de Almedrales.

Entonces llegó un monovolumen blanco del que se apeó el copiloto y se dirigió a una mujer que andaba por la calle. Entonces, le encañonó con una pistola y bajo amenaza la introdujo en la zona de atrás del vehículo. Entonces, el conductor, que vestía de blanco, aceleró y se marchó del lugar dirección al hospital 12 de Octubre.

Pero otras declaraciones recogidas por la Policía aseguran que no había ninguna pistola y que no se trataba de ningún monovolumen o furgoneta blanca, sino otro tipo de vehículo. Ante ello, los agentes siguen investigando para determinar si se trata de algún tipo de secuestro, otro delito o circunstancia ocurrida. De momento, no hay detenidos ni denuncias de desaparición que concuerden con lo ocurrido.