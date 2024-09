Podemos reclama al Gobierno "contundencia" ante el "vergonzoso" protocolo sobre menores migrantes de Canarias

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, ha reclamado al Gobierno que sea "contundente" ante el nuevo protocolo de acogida de menores migrantes no acompañados aprobado por el Gobierno autonómico de Canarias.

En rueda de prensa este lunes, ha tildado de "escándalo" y "vergüenza" el reglamento impulsado por el Ejecutivo autonómico, dado que a su juicio utiliza a menores no acompañados para la "confrontación política" y como "arma arrojadiza".

Al respecto, ha agregado que el aumento de llegada de migrantes a las costas canarias "no es excusa" para que el Gobierno canario trate de no cumplir con sus obligaciones de protección de los menores no acompañados, a lo que ese protocolo estaría "poniendo en peligro".

"Es deleznable y vergonzoso lo que está haciendo el Gobierno canario y el Ejecutivo debe actuar con contundencia para impedir esta tropelía", ha apostillado Fernández para apoyar que la Fiscalía actúe ante dicho reglamento, dado que sus responsables podrían incluso estar cometiendo un posible delito.