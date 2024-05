PNV cree que "la pelea del barro amenaza con acentuarse" en Madrid e intentará que "no manche" a Euskadi

Mediavilla dice que "la lucha por el poder en España" es "una pelea a cachiporrazos" con mentiras, insultos y utilización de la justicia

El responsable institucional del PNV, Koldo Mediavilla, cree que "la pelea del barro amenaza con acentuarse" en Madrid, y ha asegurado que los jeltzales intentarán que "no manche" a Euskadi. Además, ha constatado que "la lucha por el poder en España se ha transformado en una pelea a cachiporrazos donde la manipulación, la mentira, el insulto, la utilización de la administración de justicia lo ha envilecido todo".

Así lo explica Mediavilla en un artículo publicado en su blog, recogido por Europa Press, en el que se refiere a los cinco días de reflexión del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, para analizar si seguirá al frente de Ejecutivo, por la "campaña de difamación" de la "maquinaria del fango" contra su familia y, sobre todo, contra su mujer, Begoña Gómez.

El dirigente jeltzale afirma que "Sánchez lo volvió a hacer". "Buscó un repliegue amenazador capaz de provocar un terremoto político y, cuando todos creímos que nos enfrentábamos a una crisis personal que llevaría a una dimisión y a un nuevo escenario de investidura, compareció como en 'Solo ante el peligro' para decir eso de 'yo sigo'", apunta.

El burukide del PNV admite que "en el trasfondo de la cuestión existe un poso detestable", como es "el comportamiento soez, barriobajero y peligroso que las principales fuerzas políticas del Estado han convertido a la acción política en estos últimos tiempos".

"La lucha por el poder en España se ha transformado en una pelea a cachiporrazos donde la manipulación, la mentira, el insulto, la utilización de la administración de justicia lo ha envilecido todo. La acción política en España ha devenido en una pelea sin cuartel en la que todo vale convirtiendo a esta noble actividad humana en un estercolero repudiable y destructivo", indica.

Koldo Mediavilla recuerda que "la difamación, la calumnia y hasta la persecución, si se quiere, había tocado al entorno más cercano del presidente del Gobierno español, y éste, al parecer, había entrado en depresión".

"Pero no olvidemos que episodios tan duros o más que estos ya los hemos padecido otros. El 'lawfare', la 'guerra sucia', la utilización política de la mentira, la hemos sufrido vascos y catalanes de distintas ideologías. Soportadas por la 'razón de Estado' hemos sido también víctimas de esta adulteración de la convivencia", manifiesta.

No obstante, destaca que ellos no han renunciado, por ello, "a seguir adelante combatiendo injusticias y luchando contra un poderoso estado oculto". "Si pudiéramos, rápidamente nos bajaríamos de este tren desbocado del Estado español. Pero, lamentablemente, apearse no es tan sencillo como un ejercicio de voluntad", asegura.

A su juicio, Sánchez ha convertido el 'impasse' en "un movimiento táctico en su particular tablero de ajedrez". "Anuncia regeneración contra la posverdad; medidas de transparencia y limpieza en la administración de justicia, pero lo hace sin concretar ni cómo, ni con qué consensos ni con qué cambios", remarca.

Mediavilla precisa que "la única constatación que ha demostrado ha sido su irrupción en la campaña electoral catalana convirtiendo aquella cita en un termómetro español de la popularidad partidaria, truncando el normal desarrollo de unos comicios propios de la nación de Catalunya".

Por otro lado, reprueba que "la derecha del PP no ha hecho el mínimo ejercicio para desarmar la pugna". "Al revés, Feijóo se ha mostrado más montaraz que nunca y sus decibelios han subido hasta límites insoportables", asevera.

Según subraya, "ya no sólo ataca al 'sanchismo'", sino que "el líder del PP se permite el lujo de, argumentando la no presentación de una moción de censura, insultar a los socios parlamentarios de los socialistas por 'estar comprados por Sánchez'".

En su opinión, de esta forma, "esta pelea en el barro amenaza con acentuarse". "Procuraremos que no nos manche. Integridad y pulcritud ante todo", concluye.