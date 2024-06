Pisarello ve "puro matonismo" en los insultos de Ortega Smith a diputados de Bildu y Sumar y alerta de su "peligro"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado por Sumar, Gerardo Pisarello, considera los insultos del diputado de Vox Javier Ortega Smith contra algunos miembros del Congreso "puro matonismo" y alerta del "peligro" que supone que estas situaciones se repitan en la calle.

"Esto que me dice a mi que soy secretario de la Mesa y tengo inmunidad parlamentaria, se lo dicen también a la gente que va por la calle, que trabaja en condiciones muy difíciles y que cuando recibe este tipo de insultos es objeto de agresiones y violencia", ha señalado Pisarello ante la prensa en los pasillos del Congreso al ser preguntado por el asunto.

Ha sido este martes durante el debate de la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad cuando el diputado de Vox, durante su turno de palabra, ha calificado a los socios del Gobierno de "bilduetarras" en referencia a EH Bildu, "abogado de las FARC" en referencia a Enrique Santiago (Sumar) o de "montonero tucumano" haciendo alusión a Pisarello.

Una actitud, que en palabras del diputado de Sumar, no solo es "puro matonismo" sino que es también "peligroso". Aún así ha explicado que ha preferido no responder durante el Pleno para "no prestar demasiada atención" a Ortega Smith, a pesar de que desde la Mesa le han preguntado que si quería hacerlo por alusiones directas.