Piden a la Fiscalía investigar la "desaparición" de 78.000 cántabros de las listas de espera

SANTANDER, 14 (EUROPA PRESS)

El Defensor del Paciente ha pedido a la Fiscalía de Cantabria que investigue la "desaparición de 78.000 pacientes" de las listas de espera sanitaria.

Así lo pide la asociación en una comunicación dirigida a la fiscal superior en la comunidad autónoma, y remitida a los medios, en la que le solicita que inicie una investigación de oficio a raíz de las últimas cifras difundidas por el Gobierno regional y criticadas por partidos de la oposición.

En concreto, el PRC denunció el pasado viernes que los datos ofrecidos un día antes por el consejero de Salud, César Pascual, no cuadraban, al haber 78.000 pacientes "desaparecidos" del sistema, "sin que conste que hayan sido operados, ni atendidos en una primera consulta, ni que les haya sido practicada una prueba diagnóstica", según los regionalistas.

El titular de la Consejería se centró en el balance de abril, cuando había 18.252 pacientes esperando una intervención quirúrgica, en tanto que para primeras consultas había 36.989 pacientes y para pruebas diagnósticas 36.347.

El Defensor remite a la ministerio público las informaciones de las que han tenido conocimiento y, dada la "gravedad" de las mismas, solicitan la citada investigación, para averiguar "dónde han ido 78.000 pacientes desaparecidos de las listas de espera".

"No sabemos si han fallecido al no haber llegado al tratamiento o intervención o simplemente los han borrado y las personas siguen esperando y posiblemente ni saben que no figuran", apunta la asociación, que considera "brutales" las cifras.

El pasado mes de febrero, la Fiscalía de cántabra abrió diligencias de investigación por los más de 1.700 fallecidos que figuraban en las listas de espera sanitarias de la región.