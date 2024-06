Pepa Bueno: "No basta con que las mujeres ocupemos espacios donde no hemos estado. La mirada debe ser transversal"

Reivindica al recibir el Premi Avançant en Igualtat que las mujeres que "nos criaron y hemos criado" no darán un paso atrás en derechos

VALÈNCIA, 28 (EUROPA PRESS)

"No basta con que las mujeres ocupemos espacios donde no hemos estado, no es suficiente. (...) Lo que cambia de verdad, es que la mirada de la igualdad sea transversal en todo el equipo", ha defendido la periodista y directora de El País, Pepa Bueno, quien ha sostenido que el "empeño real" de quienes dirigen "organizaciones humanas y grandes, llenas de periodistas" debe superar el hecho de que haya "muchas mujeres al frente de las responsabilidades" para conseguir "asomarse a la realidad con la mirada de la igualdad", "detectar las trabas" en el camino hacia la misma e identificar "las consecuencias de la desigualdad" en las diferentes informaciones.

Así se ha pronunciado Bueno este viernes tras recoger en València el XVII Premi Avançant en Igualtat que entrega la Federació Serveis Públics de UGT PV. Un acto en el que ha estado acompañada de la secretaria general de esta federación, Mayte Montaner; la secretaria de la Dona de UGT-Serveis Públics PV, Anabel Civera, y de Tina Espí, quien ocupó anteriormente este cargo y ha sido galardonada con el IX Premi Merche Albiach en reconocimiento por su trabajo sindical en favor de la igualdad entre hombre y mujeres.

La periodista ha agradecido el reconocimiento y ha manifestado que le hace "especial ilusión" recibir este premio de manos de un sindicato "en este momento en el que tantos descubren el precio tan altísimo que se ha pagado por fomentar la individualidad en las relaciones laborales y el 'yo conmigo'".

Y ha agregado que le alegra "mucho" que el galardón provenga de la Federación de Serveis Públics "en un momento en el que se está materializando de una manera muy clara y muy gráfica una frase muy citada, pero muy oportuna, de Simone de Beauvoir, que escribió: 'Tened en cuenta siempre que va a bastar una crisis económica, una crisis política o religiosa para que vuelvan a cuestionarse los derechos de la mujer".

"Estamos viéndolo ahora con una nitidez tremenda, que esa frase sigue vigente y se puede materializar", ha alertado, y ha ensalzado el papel de "mujeres magníficas" que han trabajado para que el "largo camino a la igualdad" sea "irreversible" y para "desmentir a Simone de Beauvoir". "Aunque haya tropiezos, regresiones en algunas comunidades, en algunos países, son muchas mujeres ya. Nos han criado y hemos criado varias generaciones a las que les hemos dicho que son iguales que su compañero de pupitre y, a pesar de los obstáculos, están en todos sitios, en las calles, en los centros de trabajo, y no van a dar un paso atrás de ninguna manera", ha reivindicado.

Pepa Bueno, que ha hecho un breve repaso a su carrera profesional, ha apuntado que llegó a las redacciones en los años 80 "y entonces ya había muchas mujeres en la redacción, pero los despachos estaban llenos de hombres". "Han cambiado muchísimas cosas, han pasado estos años y han cambiado muchísimas cosas", ha celebrado.

Respecto a su trabajo en la radio, ha asegurado que, durante sus viajes, muchos trabajadoras de hoteles, de restaurantes o bares solían decirle que le habían escuchado o "incluso sabían lo que había dicho" en la radio, en referencia a su etapa como copresentadora del programa 'Hoy por Hoy' (2012-2019) y como directora y presentadora de 'Hora 25' (2019-2021), ambos en la Cadena SER. "En situaciones especialmente de crisis, era la mayor recompensa que uno puede tener para el trabajo que hacemos", ha expresado.

"ABISMOS DE CRISTAL"

Precisamente, ha hecho hincapié en el periodo en el que dirigió 'Hora 25', "el tramo informativo, el duro, el que crea líderes de opinión, que era el último reducto del machismo". "La autoridad en los medios no la da el cargo ni la tarjeta de visita, ni ocupar espacios antes no ocupados por la mujer, te la reconocen otros. Y la autoridad no nos la reconocen a las mujeres", ha lamentado.

En este sentido, ha bromeado que solía contar un chiste cuando participaba en programas de tertulia: "Decía que hablamos muy deprisa las mujeres, queremos meter muchas ideas en un minuto por si nos quitan la palabra. Y ellos, con perdón, que había de todo, con media idea se recrean ¡siete minutos! ¡Siete minutos! ¡No hay quien gobierne con media idea!". "Porque, efectivamente, la autoridad y la opinión te la tienen que reconocer, y han tardado mucho en reconocérnosla", ha apostillado.

"A pesar de todos esos techos de cristal, o abismos, no se sabe muy bien, que hemos ido rompiendo, El País, que es un periódico progresista, tuvo su primera directora en el año 2018, Sol Gallego Díaz. Yo soy la segunda. Y la primera mujer directora y presentadora de un telediario y la primera mujer directora y presentadora del tramo informativo de 'Hoy por hoy' de la Cadena SER, son del año 2009 y 2012", ha resaltado.

Por este motivo, ha valorado que, aunque "no dicen que han cambiado mucho las cosas, vamos despacito". "Nos cuesta un poco", ha afirmado, al tiempo que ha subrayado que, "a pesar de que vamos despacio, hubo un informe de varios organismo multilaterales en el año 2018, cuando el MeToo y la explosión y la revitalización del movimiento feminista también aquí en España, que decía que al ritmo en el que se iban implementando políticas de igualdad, la igualdad real, no la legal, tardaría 100 años". "Pues vamos a reducirlos, ¿verdad?", ha concluido.

TINA ESPÍ

Por su parte, Tina Espí ha remarcado, tras recibir su galardón, que este premio, para el que ha ya preparado un sitio en su casa, le "recordará la suerte de afiliarse a la UGT" y haber podido conocer a todos sus compañeros. "El premio yo ya lo tenía. No me hacía falta este reconocimiento, aunque me encanta que me lo deis. Pero si os sois sincera, yo ya lo tenía desde el día en que Julián Marín, el secretario de la comarca de l'Horta Sud, pensó en mí para formar parte de su ejecutiva".

"Yo, sin vosotros, sin la importancia de personas que compone la Federación, nada habría podido conseguir. Vosotros sois los que hacéis posible que los objetivos se consigan. Sois el verdadero motor y lucháis por la convicción de los derechos de los trabajadores a los que representamos en los centros de trabajo día a día. Por todo lo que he dicho, el premio no es mío solo", ha manifestado.

Finalmente, ha aseverado que "solo" le resta desear a sus compañeras y compañeros que "continúen en esta línea tan maravillosa alrededor de la igualdad". "Trabajando tan bien como solo vosotros sabéis hacerlo en unos momentos en los que se está volviendo un poco difícil defender los derechos de las personas y, por lo tanto, también los conseguidos para las mujeres".