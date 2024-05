El Papa pide a los párrocos autenticidad para que la Iglesia sea creíble

El Papa ha pedido a los párrocos autenticidad en el ejercicio pastoral para que la Iglesia sea creíble durante un encuentro con sacerdotes que participan en el evento 'Párrocos para el Sínodo', que se celebra en Roma desde el 29 de abril al 2 de mayo "No podemos ser auténticos padres si no somos ante todo hijos y hermanos. Y no podremos suscitar la comunión y la participación en las comunidades que nos han sido confiadas si antes no las vivimos entre nosotros", escribe en la carta remitida a este evento.