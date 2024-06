Un Orgullo "más reivindicativo que nunca" clama en Valencia contra la "espiral de odio" y ataques a colectivo LGTBI

VALÈNCIA, 28 (EUROPA PRESS)

Una manifestación del Orgullo LGTBI "más reivindicativa que nunca" ha recorrido en la tarde de este viernes el centro de la ciudad de València para clamar contra la "espiral de odio" hacia el colectivo, denunciar los "ataques a los valores democráticos" y poner de manifiesto que son "muchas más las personas que defienden la igualdad y el respeto frente al odio y la LGTBIfobia".

Bajo el lema 'Pels nostres drets, Orgull i resistència', escogido en respuesta a los "recortes de las administraciones gobernadas por el PP", la marcha ha partido sobre las 20.00 horas --algo más tarde de lo previsto-- desde el puente de la Exposición y ha discurrido por las calles Colón, Xàtiva y Marqués de Sotelo, hasta la plaza del Ayuntamiento.

Las miles de personas asistentes han exhibido numerosas banderas LGTBI y trans y han marchado por las calles al ritmo de batucadas. Entre los participantes, personas de todas las edades, parejas y familias han desfilado encabezadas por una gran pancarta con el lema 'Pels nostres drets: orgull i resistència' y también se han visto otras con los mensajes 'Orgull de ser' o 'Dios nos ama a todes, sin condiciones'.

Además, los asistentes han mostrado carteles con mensajes hacia la primera edil de València, María José Catalá (PP), como 'Señora alcaldesa, no somos enfermos', 'Enferma estás tú' y otras como 'Els drets són intocables', 'Igualtat sense excepcions', 'La ignorancia mata', 'PP/Vox, nuestros derechos no se tocan' o 'Maricons? Sí, gràcies'.

Más de medio centenar de entidades sociales, sindicatos y partidos políticos progresistas han participado en la manifestación y han mostrado su apoyo con la firma de un documento que reúne las reivindicaciones del Orgullo LGTBI+ 2024, entre ellas la "lucha contra el fascismo en todas sus formas en defensa de los derechos humanos" y de un feminismo "inclusivo que lucha por la igualdad de los derechos de todas las mujeres" y la denuncia del "negacionismo de la violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo".

La representación política ha estado encabezada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, o el síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, entre otros. También han estado presentes formaciones políticas como el PSPV, Compromís, Podem y Sumar, que han exhibido mensajes como 'Allibera't de l’odi', 'Els traurem els colors', 'El nostre orgull', 'Llibertat per ser, orgull per a transformar' o 'Estimar lliure'.

"HEMOS DE SALIR A REIVINDICAR"

Por su parte, el coordinador general de Lambda, Fran Fernández, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que la celebración del Orgullo de este año es "más reivindicativo que nunca" porque la gente es "más consciente hoy que nunca que hemos de salir a reivindicar". "Si siempre hemos salido a defender nuestros derechos y a celebrar los que habíamos conseguido, hoy añadimos luchar contra el peligro de retroceder", ha subrayado.

Además, ha criticado que el Ayuntamiento de València --gobernado por el PP y Vox y encabezado por la alcaldesa María José Catalá-- haya "dado la espalda" a las organizaciones del colectivo: "Si no te quieren en un sitio, lo mejor que puedes hacer es no estar".

También ha asistido la presidenta de la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+), Uge Sangil, quien ha denunciado que "las derechas" están "sumidas en una espiral de odio contra el colectivo LGTBI+ que va en aumento", a las que ha acusado de utilizar "las instituciones públicas y sus espacios para insultarnos, señalarnos y ahora ya para amenazarnos abiertamente y sin pudor como han hecho con Lambda".

"SON DERECHOS HUMANOS"

Del mismo modo, Grande-Marlaska ha llamado al colectivo LGTBI a estar "con las defensas bien altas" porque, según ha advertido, "cualquier retroceso" en derechos "es posible" desde la llegada del PP y Vox a los gobiernos de varias autonomías en España. "Eso es una realidad, nunca les ha gustado el avance en los derechos", ha afirmado.

Por su parte, Baldoví ha calificado de "profundo error" la no colocación de la bandera arcoiris en el balcón del Ayuntamiento de València: "Los poderes públicos debemos de dar ejemplo", ha resaltado. "Catalá es una persona que no cree en la pluralidad, ni en la diversidad ni en una sociedad en la que cada uno ama como quiere", ha apuntado, al tiempo que ha pedido "no dar ni un paso atrás" en la defensa de derechos del colectivo LGTBI+.

"EN RIESGO LOS AVANCES"

El Orgullo LGTBI+ 2024 también "mira al futuro" y a las infancias LGTBI+ "que tienen que ser protegidas y sus derechos, reconocidos", así como a "las víctimas de sexilio o migradas tienen que disfrutar de los mismos derechos que el resto del colectivo".

La manifestación ha concluido con la lectura del manifiesto del Orgull LGTBI+ 2024 ante el Ayuntamiento de València, a cargo este año de la activista trans y representante de CCOO PV Krystal Calvo; la vicepresidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), Paula Iglesias; y el presidente de Ponts d’igualtat, colectivo LGTBI de l'Alcoià-Comtat i Foia de Castalla, Aitor Pla.

Tras la lectura, las batucadas participantes en la marcha se han unido en un solo ritmo para "hacer temblar los cimientos del Ayuntamiento". Sin embargo, a diferencia de ocasiones anteriores, seguidamente no se ha celebrado la fiesta posterior en la plaza del Ayuntamiento, debido a las discrepancias entre las organizaciones del colectivo y el Ayuntamiento de València. "Como en Stonewall hoy hace 55 años, acudiremos a refugiarnos en los locales que siempre han sido nuestro refugio natural", ha apuntado el coordinador general de Lambda.

El texto carga contra la "extrema derecha" de Vox que, con la "complicidad" del PP, ponen "en riesgo los avances" para el colectivo LGTBI+. "No toleraremos ningún paso atrás en nuestros derechos, no permitiremos que el fascismo nos señale", sostiene.

En esta línea, garantiza que el colectivo "no tolerará ni un paso atrás en nuestros derechos" ni tampoco que el "fascismo de la extrema derecha nos señale". "No permitiremos que nadie borre nuestro pasado", remarca. Y reclama "políticas inclusivas que reconozcan y protejan los derechos de las personas LGTBI".

Al margen de la manifestación organizada por Lamda, este viernes también se ha celebrado la marcha Orgullo Crítico, que ha transcurrido por la avenida Dr. Waksman y las calles Zapadores, Mestre Aguilar, Barón de Cortés, Consolado de Mar, Doctor Landete, Russafa, Xàtiva y San Vicente, para concluir en la plaza de la Virgen.