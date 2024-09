El obispo de Getafe advierte de que en las ciudades "hay más animales que niños"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, ha invitado a reflexionar sobre el hecho de que, en la actualidad, en las ciudades "hay más animales que niños".

"Aunque sea anecdótico, llama mucho la atención que hoy hay más animales en nuestras ciudades que niños. Esto es para pensarlo. Pero no para pensarlo porque a mí me importen o puedan importar las estadísticas, sino simplemente porque conlleva una imagen del hombre y conlleva un corazón que tiene miedo y no tiene esperanza", ha señalado García Beltrán, este lunes, en un videomensaje, recogido por Europa Press, en el que da la bienvenida al nuevo curso.

El prelado invita a mirar a la "vida" frente a un mundo donde hay "tantas situaciones de violencia". "¿Por qué no mirar también a la vida? Esa vida que se derrama y que muchas veces nosotros tenemos dificultad de transmitirla", apunta.

Sobre los jóvenes, expresa que "no hay nada más triste que un joven que mira al futuro con miedo y no con esperanza". "Cuando un joven mira al futuro con miedo, es que algo mal estamos haciendo en la sociedad", añade.

En el videomensaje, García Beltrán también dirige unas palabras a las familias, que "son las transmisoras de la vida", así como a los pobres "que tienen tantos rostros, rostros tan variados, desde el que está en la cárcel hasta el que ha venido buscando una vida mejor, pasando por tantos que no tienen para comer" o "no tienen vivienda" ni lo necesario "para vivir con la dignidad de todo hijo de Dios, que es una dignidad infinita".

Además, avisa de que, "en este mundo de Internet, de las nuevas comunicaciones sociales, parece que solo existiera el aquí y el ahora" y que hubiera "desaparecido el horizonte espacio-temporal". Si bien, ha destacado que "es importante tener paciencia, porque Dios siempre cumple su palabra".

Por ello, ha invitado a poner la mirada "en la esperanza" para "robustecer" la fe y la caridad. "Vamos a mirar mucho más allá de lo que muchas veces nuestra mirada humana es capaz de mirar. Vamos a trabajar y vamos a pensar en algo que nos puede parecer imposible, pero os recuerdo que para Dios nada hay imposible", insiste.

Asimismo, pide llevar ese mensaje "a la gran mayoría que está fuera". "Nosotros, los cristianos de esta diócesis de Getafe, tenemos que llevar a los demás ese mensaje de esperanza, decirles que Dios está ahí, que Dios los ama, que Dios los espera", subraya.

Tras recordar el reciente encuentro de los seminaristas de Getafe con el Papa Francisco el pasado 3 de agosto por los 30 años del Seminario Nuestra Señora de los Apóstoles, García Beltrán pide mirar al Jubileo de 2025 que llevará el lema de 'Peregrinos de la Esperanza'.

Convocado por el Papa con la Bula 'La esperanza no defrauda', el prelado sostiene que el documento será estudiado y trabajado en la diócesis. "¡Qué necesaria es la esperanza! ¡Y cómo la diócesis de Getafe quiere vivir en esperanza! Estoy seguro de que los que me estáis leyendo tenéis motivos más que sobrados para desesperar; que hay problemas, que hay dificultades, que hay un gran déficit de esperanza en nuestro mundo. Y, sin embargo, el Señor, su Iglesia, nos propone un mensaje de esperanza", asegura.

En la última parte del mensaje, el obispo explica que en este curso será también importante mirar a la "misericordia". "Dios te ama, ¿por qué te da miedo pedir perdón?, ¿acaso vas a encontrar una negativa en tu perdón? No, en el corazón de Dios no vas a encontrar nunca una negativa. Tú pide perdón y a través del Sacramento de la Penitencia vas a recibir el perdón de tus pecados", concluye.