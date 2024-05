El Obispo de Bilbao teme que las monjas clarisas refugiadas en Belorado (Burgos) puedan estar siendo "manipuladas"

BILBAO, 15 (EUROPA PRESS)

El obispo de Bilbao, Joseba Segura, ha afirmado temer que las monjas clarisas de Orduña (Bizkaia), que han abandonado lo que ellas denominan la 'Iglesia Conciliar', y que se han trasladado al Monasterio de Belorado, en Burgos, puedan estar siendo "manipuladas".

Segura ha acudido esta tarde a la sede de la Fundación Sabino Arana, en Bilbao, donde la directora del Instituto Diocesano de Teología y Pastoral de Bilbao, Estrella Moreno, ha impartido una conferencia.

En declaraciones a EITB, Segura ha subrayado que le parece "muy extraño" todo lo que rodea a las clarisas que han abandonado la iglesia católica, empezando porque hayan decidido seguir al excomulgado Pablo de Rojas.

Además, ha mostrado su preocupación porque muchas de las monjas son de avanzada edad y podrían estar siendo manipuladas. "Yo no sé si las monjas que están allí en el convento, algunas con bastante edad, tienen conciencia de que efectivamente se ha dado este paso, y personas que han vivido con la doctrina, con la tradición, con los papas de la iglesia católica durante mucho tiempo, pues resulta que de pronto con 80-90 años hayan decidido que efectivamente dejan la iglesia, me parece muy extraño", ha dicho.

Por otro lado, ha indicado que las clarisas, que querían vender por 1,6 millones el Monasterio de Derio, a él no le pidieron permiso para realizar la operación, a lo que ha añadido que el Obispado de Bilbao no tiene "ninguna intención" de oponerse a dicha venta. "Me parece muy extraño. No sé si las cosas se han hecho bien ahí dentro del convento", ha insistido.