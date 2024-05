Obispo de Bilbao duda que todas las monjas de Belorado hayan decidido "libremente con conciencia" romper con la Iglesia

Joseba Segura confía en que "haya posibilidades de poder llegar a un acuerdo" con las hermanas clarisas a través del diálogo.

BILBAO, 16 (EUROPA PRESS)

El Obispo de Bilbao, Joseba Segura, ha mostrado sus dudas de que todas las monjas clarisas que se encuentran en el Monasterio de Hermanas Pobres de Santa Clara de Belorado (Burgos) hayan estado en condiciones de decidir "libremente con conciencia" romper con la Iglesia católica y ha confiado en que "haya posibilidades de poder llegar a un acuerdo con ellas" a través del diálogo.

En declaraciones a los medios en Bilbao, Segura se ha referido a la decisión de este grupo de monjas clarisas de romper con la Iglesia católica por un desacuerdo en relación a una operación que afectaba a un convento de Derio (Bizkaia), que las monjas pretendían vender para comprar un monasterio en Orduña.

Segura se ha mostrado "bastante sorprendido" de lo que está ocurriendo y ha asegurado que la gente que ha conocido a estas hermanas cuando estaban en el convento de Derio "no entienden, después de haber tenido una estupenda relación con ellas, qué ha podido pasar o qué está pasando".

Tras afirmar que es "muy complicado y muy complejo" tomar una decisión de "tanta trascendencia" como es romper con la Iglesia católica, el Obispo de Bilbao ha señalado que esta decisión supone que "estas monjas han vivido con los Papas que dicen que no son Papas y que han ordenado a obispos que no son obispos y que estos han ordenado a sacerdotes que, por lo visto, no son sacerdotes, pero que les han celebrado la eucaristía durante años".

"De pronto todo eso es invalido e, incluso, hasta sus votos religiosos que dieron ante la autoridad de una iglesia que ahora dicen que no ha sido autoridad nunca realmente quedan un poco en el aire", ha apuntado, para añadir que, siguiendo sus argumentaciones, las monjas "serian como laicas, personas bautizadas normales que van vestidas de monjas, porque no tienen los votos hechos".

Segura, que confía en que "poco a poco se irá aclarando" la situación y espera que "haya posibilidades de poder llegar a un acuerdo con ellas" a través del diálogo, se ha referido también a la situación del Monasterio de las Clarisas de Artebakarra de Derio, que, según ha recordado, quedó libre en 2019 cuando las se fueron al convento de Orduña.

Según ha asegurado, si la venta no se ha llevado a cabo "no es porque los obispos tengan interés en quedarse un convento que no es nuestro". "Ese convento ni es nuestro ni va a ser nuestro, no va a ser nunca nuestro, ese convento es de la comunidad y necesitan venderlo para poder pagar el otro convento en Orduña", ha indicado.

Segura ha explicado que es "muy difícil" vender el convento de Derio, "no porque los obispos pongan dificultades, sino porque esa propiedad tiene unas limitaciones" marcadas por el Plan General de Ordenación Urbana de Derio que recoge que "solo se puede convertir en equipamiento religioso o educativo".

En ese sentido, ha indicado que en 2022 hubo una propuesta de una cooperativa educativa que quiso comprar el convento cuando las clarisas ya no estaban, pero "sucedió que en el momento crítico se volvieron atrás" porque "tiene unas limitaciones muy serias desde el punto de vista de la funcionalidad del uso que puede tener".

El Obispo de Bilbao ha indicado que como no pudieron vender el convento de Derio no pudieron pagar el del Orduña y tuvieron que buscar alguien que les ayudara. "Y esa persona parece ser, aunque a mi no me consta, que es Rojas, que decidió que quería apoyarlas y comprar el convento. Pero es algo que no me consta, es algo que yo he ido leyendo y viendo en función de lo que se está diciendo", ha manifestado.

OBISPO EXCOMULGADO

Precisamente en relación a Pablo de Rojas Sánchez-Franco, un obispo excomulgado por el anterior Obispo de Bilbao, Mario Iceta, en el que estas monjas han depositado su confianza y que se ha instalado en el convento de Belorado, Joseba Segura ha dicho que no ha tenido nunca relación con él, ni tampoco con la abadesa del Monasterio beliforano, Sor Isabel.

Sobre la decisión de romper con la Iglesia católica, Joseba Segura ha dicho que no puede "entrar a valorar hasta que punto aquí hay un ejercicio libre de personas que tienen unas convicciones". No obstante, ha considerado "llamativo es que hayan vivido en una determinada iglesia tranquilamente y en el ultimo año no se lo qué ha pasado que les ha llevado a tomar una decisión tan drástica y radical que tiene tantas consecuencias".

Tras reconocer que no tiene "información concreta de cómo están las hermanas", ha recordado que las monjas de Belorado fueron en su día al convento de Derio "porque las hermanas de aquí eran muy mayores y se hicieron cargo del convento porque las de aquí ya estaban bastante limitadas y débiles".

Por ello, ha dicho que, aunque "algunas sí lo hayan hecho y así lo han manifestado", tiene "dudas de que todas las monjas, libremente con conciencia, hayan estado en condiciones para poder decir 'queremos dar este paso, somos conscientes de lo que vamos a hacer y de los líos que pueden venir".

"Independientemente de lo que ha sucedido dentro, no creo que todas las monjas que están allí hayan sido conscientes de todo lo que ha pasado y estoy convencido de que hay familiares, aunque algunos padres han aparecido apoyando la jugada, que realmente están muy preocupados porque aquello está bien complicado", ha insistido.

El Obispo de Bilbao ha advertido que ahora "vienen todo tipo de líos" porque han sido "una comunidad católica durante siglos en un pueblo en el que han estado en perfecta relación con la gente del pueblo y con las autoridades". "¿Ahora qué va a pasar? Porque tenemos ahí una situación que es prácticamente de secta", se ha preguntado.