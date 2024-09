Nogueras defiende el 'no' de Junts en el Congreso: "Que no nos cuelen políticas que no funcionan"

Reivindica que la negativa a regular alquileres de temporada fue un cambio de voto, no un "cambio de opinión"

BARCELONA, 18 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha reivindicado el 'no' de su formación en el debate de ley de la Cámara Baja de este martes para regular los alquileres de temporada y habitaciones tras haber anunciado por la mañana que se abstendrían: "Regular el alquiler, por supuesto, pero que no nos cuelen políticas de un modelo que no funciona".

Lo ha dicho en una entrevista de este miércoles en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, donde ha reprochado que cuando se les pasó la propuesta les dijeron "que no se podía cambiar ni una sola coma", si bien ha afirmado que están dispuestos a sentarse y negociar.

"A partir del martes, sentémonos cuando quieran y sí que cambiaremos comas. ¿Por qué tenemos que cambiar comas? Porque no tienen mayoría", ha sostenido la portavoz de Junts, que ha criticado que la medida ponga bajo sospecha, en sus palabras, a los pequeños propietarios.

De este modo, ha reiterado que desde Junts quieren "resolver el problema" de la vivienda, pero no a través de una propuesta que, además, pretende institucionalizar que una habitación es un hogar, ha dicho textualmente.

"No es nuestro modelo legalizar la piratería de los que realquilan habitaciones sin escrúpulos", ha insistido Nogueras, que también se ha referido a la competencias de Catalunya contra las que, asegura, atenta la medida, lo cual es una línea roja para su partido, en sus palabras.

CAMBIO DEL VOTO

Respecto al cambio del voto, que por la mañana del martes habían anunciado que sería una abstención, ha negado que sea un "cambio de opinión", sino un cambio de voto, ya que si bien en un principio con una abstención caía la propuesta, por la tarde esta postura la facilitaba.

Y sobre si la negativa supone un aviso al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que no les hace falta: "Nosotros estamos haciendo política y si existe una propuesta que consideramos que no es buena para los ciudadanos de Cataluña, la votamos en contra y es así de sencillo".