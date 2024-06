La muestra 'Iguales ante la cámara' de fotógrafos con discapacidad visual llega al Museo Tiflológico de ONCE de Madrid

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

'Iguales ante la cámara' es el título de la nueva exposición que puede verse en el Museo Tiflológico de la ONCE, que reúne 12 obras de seis fotógrafos con discapacidad visual, afiliados a la ONCE, que podrá visitarse hasta el próximo 11 de octubre en Madrid.

En concreto, la muestra recoge las obras de los fotógrafos Victoria Adame, Marcelo Bilevich, José Julio Flores, Víctor Meliveo, Carme Ollé y Juan Torre.

En palabras de Adame, esta exposición "es una forma de inclusión visual". La autora participa con 'Miopía', que presenta de forma desenfocada una calle, en la que se aprecia un semáforo y a diferentes peatones, haciendo partícipe al espectador en el modo en que ella ve el mundo mientras que con 'Fin de Fiesta' señala que todos los finales son un principio.

Adame es licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba (España) y Trieste (Italia). En 2015 fue finalista en Madrid 24 PHotoESPAÑA, exponiéndose sus fotografías en la Plaza del Callao y en el Palacio de Cibeles de Madrid. Ese mismo año entró en la shortlist de los Lens Culture Exposure Awards de Londres. En la actualidad, reflexiona sobre una nueva narrativa conceptual que tiene a la visión y a sus modos de percepción como epicentro fotográfico.

Por su parte, Bilevich reúne en 'Sillas voladoras' fotografías de su primera etapa, donde trata de sacar el carrusel de su entorno y llevarlo a la imaginación del que observa la fotografía y en ‘Shankardass’ muestra una foto con mucho trabajo técnico, para congelar a la bailarina en el aire, en el instante correcto desde el punto de vista del ballet.

Amateur de la fotografía gracias a la afición de su padre, con la fotografía digital comenzó a obtener resultados que nunca había logrado con la fotografía analógica. El argentino siente un gran interés por los retratos y por la fotografía bajo el agua. Ha participado en diversos concursos, certámenes y exposiciones.

En cuanto a Ollé, ha relatado que "la exposición es un premio y una alegría". "Podemos decir a la gente que, aunque tengamos una discapacidad visual, si uno quiere se puede hacer cualquier cosa. Gracias a la ONCE se me abrió el mundo. Me dijeron quita el polvo de la cámara y vuelve a la fotografía", ha reconocido.

Esta catalana muestra en 'Titubeo' el ocaso de una de las torres gemelas de Nueva York en 2001 y en 'Sigue Palpitando' hace referencia a uno de los actos más solidarios de una comunidad, la donación de un corazón, para que éste siga palpitando en otra persona.

Ollé aprendió en Casa Sàbat el arte de la fotografía y las técnicas de manipulación fotográfica. Ha participado, junto con otros tres fotógrafos europeos ciegos o con discapacidad visual, en el documental 'Mundos invisibles'. Ha participado en más de 400 exposiciones y recibido más de 2.000 premios en certámenes internacionales de fotografía y forma parte del ranking top1000 BPS photocrowd.

Por su parte, el madrileño José Julio Flores ofrece en 'Homenaje a Pina' un recuerdo a un amigo fallecido por enfermedad mientras que con 'Pictures at an exhibition' juega con la imaginación de la persona que ve la foto.

Flores llegó a la fotografía gracias a la cámara de su padre. Comenzó capturando instantáneas de paisajes y es autodidacta, aunque ha cursado programas formativos de perfeccionamiento fotográfico. Su discapacidad visual no le ha impedido exhibir y participar con su obra en distintos proyectos y exposiciones en Toledo o Talavera de la Reina. Ha participado en varias exposiciones colectivas y colaborado en campañas en defensa del medio ambiente o cortometrajes.

Víctor Meliveo (Málaga) expone con 'Flamenco and water' y 'Algo en Pedregalejos' fotografías de danza combinadas con el agua, ambas tomadas en Málaga. Es un artista multidisciplinar: fotógrafo, videoartista, realizador, montador e investigador, que ha obtenido varios premios como fotógrafo, director de escena y video-artista, como el Primer Premio y Premio del Público en el Festival de Málaga de 2006, además de contar con exposiciones en Berlín, Tokio, Bruselas, Shanghái, Seúl, Londres, San Francisco, Roma, Ámsterdam, Madrid, Marsella o Dublín, con artistas como Marina Abramovic, Daniel Canogar, Eugenio Ampudia, Stelarc, Charles Sandinson o Dora García o Neil Harbisson.

Por último, Juan Torre (Getxo, Vizcaya) expone en 'Luis Eduardo Aute', un retrato del cantautor mientras que 'Sofía Moro' representa el encuentro entre dos fotógrafos. Torre es fotógrafo de vocación y trabajó en publicaciones como 'Tribuna Vasca', 'Diario 16' 'Tiempo' o 'Cambio 16', entre otros. Recibió el tercer premio en el certamen de Fotopress '85 (Barcelona) y ese mismo año colaboró con los cineastas Javier Rebollo y Juan Ortuoste en el papel de foto fija para la película 'Golfo de Vizcaya'. Desde 1998 ha efectuado numerosas exposiciones temporales, tanto individuales como colectivas. Desde 2009 está inmerso en el proyecto 'Imágenes para tocar'.

La muestra puede visitarse en la sede del museo, en la calle La Coruña, número 18, en horario de martes a viernes, de 10:00 a 15:00 y de 16:00 a 19:00; sábados, de 10:00 a 14:00, cerrado domingos y festivos.