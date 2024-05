Montserrat (PP) apela a una voz "que no traicione a los españoles": "Sánchez es un lastre para España y Europa"

MIJAS (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista del PP a las elecciones europeas, Dolors Montserrat, ha considerado que "España necesita una voz fuerte y respetada, una voz firme que no traicione a los españoles en Europa" y ha asegurado que los ciudadanos "ya no se tragan el relato socialista", al tiempo que ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "es un lastre para España y para Europa".

"Europa necesita una España que sea gobernada desde la seriedad y la responsabilidad", ha asegurado Montserrat en un acto en Mijas (Málaga) con motivo de las próximas elecciones europeas, donde ha participado junto a la presidenta provincial del PP, Patricia Navarro; y la alcaldesa, Ana Mata.

Así, ha asegurado que los españoles "no podemos permitir que los que se reunieron con un profundo de la justicia en Bruselas y se dejaron humillar ante toda Europa se salgan con la suya" y ha considerado que las elecciones europeas son "la oportunidad de dar un paso de gigante, no solo para defender España en Europa, sino para lograr el cambio que nuestro país necesita".

Para la candidata 'popular', el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no es un líder europeo ni el 'puto amo' como dice Óscar Puente" y sí es "un lastre para España y para Europa"; "no quiere que se hable de su infame ley de amnistía ni de la sombra de la corrupción que rodea a su entorno más cercano y por eso fabrica crisis diplomáticas con países hermanos y se salta el consenso europeo para tomar decisiones internacionales por su cuenta".

"Todo lo sabe y todo lo tapa", ha añadido, incidiendo en que "ya está bien de irresponsabilidad, de espectáculo permanente, de crear cortinas de humo para tapar todo lo que está haciendo".

De la candidata socialista Teresa Ribera ha dicho que "hemos leído en la prensa que no recogerá el acta de eurodiputada y que seguirá como ministra a la espera de que se forme la Comisión Europea", aunque, ha advertido, "tampoco actúa como ministra porque se escaquea de las sesiones de control en el Congreso para hacer campaña. "El PSOE es un timo y teresa ribera ni candidata ni ministra, esto es un fraude a todos los españoles", ha apostillado.

Según ha incidido, "la legislatura ha colapsado y su tiempo ha terminado", ya que, ha asegurado que Sánchez "no tiene el apoyo de la sociedad que eligió al PP como fuerza más votada del 23J, ni tiene el apoyo de sus socios, que le han dejado a la soledad, le tumban las leyes y le impiden presentar los presupuestos".

Es, ha dicho, "un gobierno que se sostiene solo sobre una ley, y esa ley es la demolición del Estado y la igualdad de todos". "Y por ello solo tiene un camino, convocar elecciones", ha dicho la candidata 'popular', quien ha señalado que "el PSOE no tiene proyecto político y basa su campaña en hablar de ultraderecha, radicalismo, fango, bulo y odio".

En este punto, ha respondido, asegurando que "ultra es dejar descansar la gobernabilidad de España en manos de un prófugo de la justicia, con turbios vínculos con Putin"; y "radical es pactar con un partido repleto de etarras condenados".

Asimismo, ha considerado que "bulo es llegar al poder y permanecer en él a base de mentiras, dando indultos, suprimiendo delitos que dijo no tocar y aprobando una amnistía que tacharon de inconstitucional" y ha indicado que "odio es construir muros y señalar a los medios, jueces y oposición que no se arrodillan ante ellos".

"Esto es el PSOE y no nos vamos a callar ni vamos a tragarnos su relato", ha aseverado la candidata 'popular', quien ha advertido de que "si pensamos que la democracia no nos necesita mientras el nacionalismo avanza estaremos cometiendo un error".

Al respecto, ha asegurado que "no se trata de defender unas leyes, sino de defender la ley; no se trata de preferir a unos jueces afines, sino de preferir la justicia; no se trata de celebrar a la prensa amiga, sino de celebrar la libertad de prensa". "No es mi democracia o tu democracia, es nuestra democracia", ha apostillado.

"La dignidad de España no se vende nunca y con la igualdad de los españoles no se mercadea", ha insistido Montserrat, por lo que ha reiterado que defenderá "a este país y la igualdad de todos ante la ley en Europa, porque de España no se vende ni se ríe nadie, ni Puigdemont, ni Sánchez.

COMPROMISOS

Para Montserrat, "ha llegado el momento de unir la sociedad en torno a un proyecto ganador y decisivo, como el del PP" y "de decirle a los españoles que este es su partido y que sus votos no se venderán al día siguiente de votar. Nosotros no vamos a defraudar a nuestros votantes, nosotros no vamos a vender sus votos".

"Si el 9 de junio nos quedamos en casa porque pensamos que estas elecciones no van con nosotros y no importan, los otros ganan", ha insistido, al tiempo que ha incidido en que estas elecciones europeas "toca llenar las urnas de votos del PP para tener una España fuerte en Europa" y ha añadido que "cuantos más escaños tenga el PP español dentro del Partido Popular Europeo mayor será la influencia y más ganará Andalucía y España en Europa".

Ha aseverado que "en Europa se decide todo y por eso necesitamos una fuerza política grande, reformista, europeísta, que tenga claro que España debe ser escuchada". "Por ello, mandemos a Europa una respuesta amplia, que responda a todos y que diga la dignidad de España no está en venta, la democracia no se pisotea y a los españoles se les defiende". "Esa respuesta tiene un nombre, PP", ha dicho.

Así, se ha comprometido a hacer el Plan de Apoyo a la Salud Mental que es, ha apuntado, "una pandemia silenciosa". "El PP que somos el partido de las personas, el partido que de verdad ejecuta nuestras políticas pensando en las personas, vamos a hacer este plan".

También ha defendido que "para que nuestras ciudades sean seguras hemos pedido ya en el Parlamento Europeo que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sean considerados profesión de riesgo a nivel europeo". "Adivinad quiénes trabajaron para que eso no se aprobara, adivinad quiénes estuvieron ahí poniendo obstáculos para que eso no se aprobara. Pues el PSOE", ha criticado.

Además, ha dicho que los 'populares' luchan contra el cambio climático "ni desde el negacionismo ni desde el sectarismo ideológico de las izquierdas, sino con hechos" y ha lamentado que Sánchez "ha elegido como candidata a la mayor enemiga del campo".

En este punto, ha dicho que al llegar el PP al Gobierno andaluz el presidente andaluz, Juanma Moreno, "se encontró que el 80% de las infraestructuras hídricas de la regeneración del agua no estaban hechas". "Vamos a continuar demostrando desde Europa que los fondos sirven para regenerar el agua y para realmente luchar contra la sequía", ha aseverado.

"Vamos a demostrar, como siempre, que votar al PP es votar útil, como votar a Juanma Moreno fue útil y realmente ha hecho un cambio impresionante a mejor Andalucía, lo mismo en Europa", ha afirmado Montserrat.

También ha dicho que Ribera "se sumó al boicot a la fresa de Huelva y el PSOE votó en Europa que las botellas de vino tuvieran etiquetas como las cajetillas de tabaco, como cancerígeno, arruinando a sectores necesarios para España y para Andalucía", mientras, ha asegurado, en el PP "decimos sí a la agricultura, sí a la ganadería, sí a la pesca, sí al turismo, sí a los productos y decimos no a la competencia desleal, no a la excesiva burocracia, no a la criminalización del campo y decimos no al PSOE".

Asimismo, se ha referido a otras necesidades en este caso de la Costa del Sol, en concreto sobre la movilidad con un tren desde Málaga hasta Algeciras (Cádiz), y la regeneración de las playas, punto en el que ha reivindicado la importancia de los Next Generation que, ha dicho, "no son propiedad ni de ningún gobierno, ni de ninguna ideología, son para la economía real" y ha asegurado que van "a seguir exigiendo "que lleguen donde tienen que llegar".