Montserrat afea a Ribera que "señale" al juez Peinado y la ministra le acusa de "tomar el pelo" con el CGPJ

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista del PP a las elecciones europeas, Dolors Montserrat, ha afeado este jueves a la candidata socialista, la vicepresidenta Teresa Ribera, que haya "señalado" a jueces, como Juan Carlos Peinado, que investiga la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a lo que la también ministra de Transición Ecológica ha replicado acusado al PP de llevar "cinco años tomando el pelo a los españoles" por su negativa a renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Casi al inicio del Debate a 9 de RTVE, Montserrat ha reprochado a Ribera ese señalamiento al juez que investiga a Gómez y la ha retado a "rectificar". "Puede o estar al lado del Estado de Derecho o con el argumentario de Moncloa. Rectifique por salud democrática", le ha pedido.

Lo que ha conseguido es que Ribera lamentara "profundamente que todo el programa del PP se centre en una denuncia falsa de un grupo ultraderechista que se llama Manos Limpias" y que le mentara al comisario de Justicia, Didier Reynders, a quien los 'populares' propusieron como mediador para la negociación de la renovación del CGPJ.

SE BURLAN HASTA DE REYNDERS

"Señora Montserrat es muy difícil reclamar respeto a los jueces cuando se burlan hasta del comisario Reynders", ha apuntado, para a renglón seguido reprochar al PP que lleve "cinco años tomando el pelo" a la ciudadanía con este asunto.

En otro momento, la cabeza de lista del PP se ha quejado de Ribera lleve "toda la campaña con la matraca" de que su partido "no tiene proyecto y lo basa todo en el fango, lo ultra, lo radical".

"Quiere que hablemos de fango pues vamos a hablar de fango: fango es mandar dos cartitas a la ciudadanía y señalar a los jueces para tapar la corrupción que le rodea, bulo es mentir a los españoles para llegar al poder", ha indicado, sacando a colación también la Ley de Amnistía.

EN LA UE NO GUSTAN LOS GOBIERNOS RODEADOS CORRUPCIÓN

Además, ha avisado a su contrincante socialista de que "a Europa no le gustan los gobiernos que están rodeados de corrupción" y que, lo que pide la UE es "incrementar las penas en los delitos de corrupción", justo lo contrario de lo que ha hecho el PSOE.

De su lado, Jordi Cañas, de Ciudadanos, ha incidido en que las elecciones del domingo "no van de Sánchez o Feijóo, ni de Begoña o de Koldo". Eso sí, ha aprovechado para dar un consejo de política nacional a la representante del PP.

"Quizá no deberíais estar preparando una moción de censura con estos que estáis acusando de traidores y de golpistas, más que nada por no confundir a la gente", le ha soltado, después de que Feijóo no cerrara la puerta a utilizar ese instrumento en el futuro aunque para que triunfe requiera los votos de los de Carles Puigdemont.