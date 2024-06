Montero reivindica al PSOE como la "principal vacuna" frente a una ultraderecha "envalentonada" y "sin propuestas"

ALICANTE, 1 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha reivindicado al PSOE y al Gobierno de España como "la principal vacuna" y "antídoto" en Europa contra una derecha y ultraderecha "sin propuestas" y "envalentonada" que "se ha venido arriba" y que incluso se atreve a "poner en cuestión la socialdemocracia". "Hemos demostrado que había otro camino", ha defendido.

En este punto, ha cargado contra los líderes del PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, respectivamente, y el "resto de sus palmeros", a quienes ha acusado de estar "todo el día dale que te pego con la manivela de la máquina del fango". "Si les quitas eso, ¿qué tienen para Europa y para España?", ha cuestionado.

"No escucho nunca en el Congreso una sola propuesta que digas que pudiera tener sentido", ha expresado Montero en un acto de campaña este sábado en Alicante, en el que ha participado junto a la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, la candidata socialista Leire Pajín y el presidente del PSPV-PSOE y secretario general de la provincia de Alicante, Alejandro Soler.

La vicepresidenta primera ha asegurado que "todo" el PSOE está movilizado para "animar a la gente a que reconozca" que las elecciones europeas del 9J son "trascendentales para avanzar en nuestro país" y "muy importantes para su vida cotidiana", frente a un PP y Vox que "no tienen propuestas" porque creen que "no las necesitan porque el poder les pertenece".

"Les quitas la máquina del fango y, ¿qué propuesta tienen para Europa y para España?", se ha preguntado Montero, quien, en este punto, ha afeado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que sostenga que el PSOE ha llegado al poder "habiendo hecho trampas". Al respecto, ha reprochado al dirigente 'popular' que el pueblo, que es "quien vota", "no se equivoca": "Ahí está el tío, pidiendo elecciones. Y cuando llega el resultado y no le gusta, vuelve a pedir elecciones para ver si salen los números que le interesan".

CENSURA EL "ACOSO Y DERRIBO" CONTRA SÁNCHEZ

Además, Montero ha criticado que la estrategia de Feijóo de "acoso y derribo" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Cada vez que llega un proceso electoral, --la derecha y ultraderecha-- no presenta un proyecto (...), por eso es tan importante decirles alto y claro que no vamos a permitir que prevalezcan los intereses de unos pocos". De hecho, ha acusado a la derecha de "no haber querido nunca asumir en su totalidad la democracia" al "intentar tapar la época negra de España" y promover "la equidistancia entre verdugos y víctimas".

En esta línea, la también vicesecretaria general del PSOE ha reprochado a Feijóo que, mientras "abraza" a la ultraderecha, su finalidad sea "derrocar" al Gobierno de España, al que "no reconoce su legitimidad", una "condición de la democracia". Mientras, ha advertido al 'president' de la Generalitat y presidente del PPCV, Carlos Mazón, que "intente trasladar que tiene domesticada a la ultraderecha", como "si a la bestia se la pudiera domesticar".

EL PP, "MIMETIZADO" CON LA ULTRADERECHA

Así, ha considerado que los discursos y valores de la ultraderecha se están "mimetizando" en el PP, donde "cada vez están más presentes". "Están permanentemente en la política del fango, saben chapotear para que se hable de todo menos de lo que le interesa a la gente", ha denunciado.

Paralelamente, ha criticado que la derecha y la ultraderecha, "estos de la pulserita con la bandera" --de España--, estén "todo el día hablando mal de la patria, de nuestros ciudadanos y del Gobierno". "No defienden los intereses de España en ningún lugar. Ellos que se dan golpes de pecho cada día, traicionan el interés general de los españoles", ha sostenido.

Además, ha censurado a "los de las políticas austericidas, los recortes y la motosierra" que "no quieran que se vea" que la economía española "va mejor": "La ultraderecha en este siglo ya no viene con cañones ni con armas. En algo hemos mejorado, ¿no? Por lo menos no nos encontramos tanques, ahora vienen fabricando noticias falsas que luego divulgan y llevan a los tribunales para denostar a los políticos de izquierda", entre ellos al propio Pedro Sánchez.

"TENEMOS 7 DÍAS Y NOS VAMOS A COMER EL MUNDO"

Por todo ello, Montero ha pedido el voto para el PSOE en las próximas elecciones europeas del 9J, con el fin de "seguir avanzando", en especial a las mujeres, dado que tienen, a su juicio, "mucho más que perder porque siempre somos las primeras en caer cuando gobierna la derecha". "Por eso es tan importante el voto, ellos tienen como instrumento que nuestra gente se quede en casa (...), pero no nos van a amedrentar", ha recalcado.

De hecho, ha asegurado tener "una pésima noticia" para una derecha y ultraderecha que "cree que va a ganar" los comicios: "Estoy convencida, porque lo veo en la calle, en los mítines y actos, de que vamos a ganar las elecciones europeas con orgullo, ganas y alegría. Ánimo, a ganar, a votar, tenemos siete días y nos vamos a comer el mundo y hacer posible que haya esperanza", ha proclamado.

"DECISIVO E INFLUYENTE"

Por su parte, la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha hecho hincapié en la importancia de que el PSOE "siga siendo decisivo e influyente en Europa". Como ejemplo, ha instado a recordar "aquella imagen" de la vicepresidenta tercera del Gobierno y cabeza de lista del PSPV a las europeas, Teresa Ribera, "sentada en Europa defendiendo la solución ibérica rodeada de los hombres de negro". "Y lo consiguió y bajó la luz de las familias, de las industrias y en este país pagamos menos luz que en ningún otro país de Europa", ha reivindicado.

En este sentido, ha aseverado que los socialistas cuentan con "la mejor candidata posible". "Teresa será de nuevo esa gran luz socialista que brillará en una Europa socialdemócrata donde tengamos influencia", ha augurado, al tiempo que ha ensalzado otra "carta de presentación" del partido de cara a Europa: "En la Comunitat Valenciana, además de los cohetes y de los petardos, también diseñamos, fabricamos y lanzamos al espacio cohetes de verdad".

Y, a su vez, ha defendido que "Europa o es solidaria o no es Europa" frente a aquella Europa que "no hace tanto aplicó una receta neoliberal". "Y sí, estas elecciones son muy importantes, porque la alternativa a que no ganemos estas elecciones nosotros, es Milei, Le Pen, Meloni, Abascal", ha sostenido, y ha subrayado que "no es casualidad que vinieran a España hace dos semanas los que conforman la alianza del odio".

Finalmente, ha hecho referencia al PP "de la corrupción" y ha lamentado que la Comunitat Valenciana "es en sí un caso de corrupción". "Y ahora aquellos que gobernaron la corrupción en la Comunitat Valenciana dicen que quieren volver. No deben, los valencianos no nos lo merecemos, pero de todas maneras, más pronto que tarde, volveremos los socialistas a gobernar una institución de manera digna y sacaremos no sólo al PP de la corrupción, sino a la ultraderecha que ha entrado con el PP de la mano en las instituciones", ha concluido.

"PROSPERIDAD Y PAZ"

Mientras, la número ocho a las europeas, Leire Pajín, ha llamado a votar para que Europa sea "un espacio de esperanza, prosperidad y paz". "Es importante hacer entender a la gente que Bruselas está más cerca de los que creemos, ya que se deciden el 60% de las directivas que llegan a España, como el cargador del móvil que se utiliza, hasta cómo se exportan los productos de la industria del calzado, mármol o del textil", ha sostenido.

Así, ha incidido en que el 9J son los comicios "más decisivos de la historia democrática" porque, si "el PP europeo y la extrema derecha" obtienen más representación, "pondrán en juego los derechos conquistados". "No podemos permitir que pasen los que quieren dar un paso atrás ni los que quieren recortar en derechos", ha insistido.